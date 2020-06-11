Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.63
USD
23.45
RUB
0.34
UAH
0.88
Энциклопедия Карта Погода
04d 21 °C
Стало известно, как будут выглядеть станции линии метро D

Стало известно, как будут выглядеть станции линии метро D

Марина Коханкова 473 0
Художественным оформлением трех новых станций линии D пражского метрополитена займутся Йиржи Черницки, Станислав Колибал и Владимир Копецки. Проекты этих художников победили в конкурсе, организованном Транспортным предприятием Праги и компанией Metroprojekt под эгидой Национальной галереи.
Стало известно, как будут выглядеть станции линии метро D

Речь идет о станциях метро Nemocnice Krč, Nádraží Krč и Nové Dvory. Станислав Колибал работает с геометрией при художественном оформлении станции Nové Dvory, потому что она очень хорошо сочетается с внешним видом здания и помогает создать гармонию и пространственный порядок.

Владимир Копецки при подготовке проекта Nádraží Krč учел, что платформа станции не находится под землей. Это приносит новые возможности восприятия, а также изменения пространства при дневном свете. Йиржи Черницки при разработке проекта для станции Nemocnice Krč делит свою художественную концепцию на две области — медицину и естественные науки.

В рамках конкурса как минимум пять ведущих чешских художников подготовили дизайн для каждой из трех новых станций метро. Конкурсные предложения победителей были отобраны специальной комиссией. Конкурсы по художественному оформлению других станций метро линии D будут продолжены.

«Строительство новой линии метро D является одним из крупнейших транспортных проектов, которые повлияют на жизнь столицы и ее жителей в ближайшие десятилетия. Сотни тысяч людей пользуются услугами метрополитена ежедневно, поэтому для нас важно, чтобы пражане чувствовали себя действительно комфортно, посещая станции метро новой линии», — сказал мэр Праги Зденек Гржиб.

Источник: praha.eu

Рассказать всем:
Темы
метро Прага дизайн художник конкурс Транспортное предприятие Праги транспорт Чехия
Читайте
по теме 
Станция метро Jiřího z Poděbrad будет закрыта почти год
11.06.2020 16:01 Общество
Станция метро Jiřího z Poděbrad будет закрыта почти год
1 0
Интервалы между поездами пражского метро сократятся с 1 июня
26.05.2020 18:46 Общество
Интервалы между поездами пражского метро сократятся с 1 июня
1936 0
Станция «Опатов» будет закрыта в эти и следующие выходные
07.05.2020 14:11 Экономика
Станция «Опатов» будет закрыта в эти и следующие выходные
1932 0
Cтанцию метро «Пражская» могут переименовать в честь маршала Конева
16.04.2020 14:48 Общество
Cтанцию метро «Пражская» могут переименовать в честь маршала Конева
4418 0
Последние новости:
11
июня
На постаменте памятника Черчиллю в Праге появилась надпись Black Lives Matter
11.06.2020 12:40 Политика
На постаменте памятника Черчиллю в Праге появилась надпись Black Lives Matter
321 0
Станция метро Jiřího z Poděbrad будет закрыта почти год
11.06.2020 16:01 Общество
Станция метро Jiřího z Poděbrad будет закрыта почти год
1 0
Forbes признал Алену Шиллерову самой влиятельной женщиной Чехии
11.06.2020 14:11 Экономика
Forbes признал Алену Шиллерову самой влиятельной женщиной Чехии
212 0
Обязательный экзамен по математике для выпускников средних школ будет отменен
11.06.2020 11:00 Общество
Обязательный экзамен по математике для выпускников средних школ будет отменен
259 0
Польша 13 июня откроет свои границы для жителей Евросоюза
11.06.2020 09:30 Общество
Польша 13 июня откроет свои границы для жителей Евросоюза
975 0
10
июня
Чех ошибочно отправил 500 тысяч крон на чужой счет, налоговая инспекция отказалась вернуть ему деньги
10.06.2020 17:56 Общество
Чех ошибочно отправил 500 тысяч крон на чужой счет, налоговая инспекция отказалась вернуть ему деньги
9176 0
Правительство частично оплатит чехам пребывание в санатории
10.06.2020 15:53 Общество
Правительство частично оплатит чехам пребывание в санатории
1955 0
На улицах Праги появился «культурный трамвай»
10.06.2020 13:49 Культура
На улицах Праги появился «культурный трамвай»
1064 0
Главный эпидемиолог Чехии: маски можно будет снять в июле
10.06.2020 11:42 Общество
Главный эпидемиолог Чехии: маски можно будет снять в июле
2763 0
В прошлом году пражский аэропорт принял 17,8 млн пассажиров
10.06.2020 10:00 Экономика
В прошлом году пражский аэропорт принял 17,8 млн пассажиров
895 0


Мобильная версия