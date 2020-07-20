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Ущерб от пожара в музее Кампа превысил 10 млн крон

Ущерб от пожара в музее Кампа превысил 10 млн крон

Марина Коханкова 90 0
Министерство культуры окажет финансовую помощь Фонду Яна и Меды Младковых для восстановления произведений искусства, пострадавших от пожара в техническом помещении пражского музея Кампа.
Ущерб от пожара в музее Кампа превысил 10 млн крон

Фонд управляет коллекцией, расположенной в музее Кампа. Председатель совета директоров фонда Йиржи Поспишил ранее заявлял, что ущерб зданию, в котором произошел пожар, составляет более 10 млн крон. Кроме того, от токсичного жирного дыма, который распространился из горящего кондиционера, пострадали произведения искусства, хранящиеся в музее, но ни одно из них не было уничтожено. Поспишил сообщил, что музей застрахован, поэтому часть ущерба будет покрыта страховкой. Музей продолжает готовить другие выставки, которые он финансирует за счет платы за вход, поэтому фонд приветствует государственную помощь. 

Музей Кампа может быть частично открыт в течение 14 дней после пожара, который произошел днем 15 июля. Верхние этажи, куда попал дым, будут закрыты как минимум полгода. По словам Поспишила, также необходимо будет восстановить работы художников, пострадавшие от токсичного дыма.

Коллекция музея Кампа содержит более 220 картин Франтишека Купки, 16 скульптур Отто Гутфройнда и более 1000 произведений чешских и словацких художников периода 1965-1985 годов. 

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

 

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Темы
музей пожар искусство страховые компании художник Прага Чехия
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