Музей Кампа откроется после пожара 1 августа

Музей Кампа откроет свои двери для посетителей в субботу, 1 августа, в 10:00. Музей был закрыт после пожара в технических помещениях с 15 июля. Частичное открытие экспозиций стало возможно благодаря помощи компании Trade Centre Praha, которая управляет зданием.

1 августа в музее начнет работу выставка Альфонса Мухи и Пасты Онера Elusive Fusion, также будут открыты постоянные экспозиции Франтишека Купки и Ото Гутфрёйнда.

«Я бы хотел поблагодарить всех сотрудников Trade Centre Praha и мэрии города за то, что нам удалось сделать хотя бы часть Музея Кампа доступной таким образом. Однако вторая часть музея остается закрытой, там в ближайшие недели будут продолжаться реставрационные и восстановительные работы. Мы ожидаем, что они займут по крайней мере шесть месяцев», — сказал Йиржи Поспишил, председатель правления Фонда Яна и Меды Младковых.

На сайте donio.cz/kampa продолжается сбор финансовых средств для помощи музею, уже собрано более 260 тысяч крон.

Источник: praha.eu