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На Летне появилась новая смотровая площадка

На Летне появилась новая смотровая площадка

Александра Кириченко 206 0
Участок между Ганавским павильоном и бывшим памятником Сталину был полностью реконструирован. Асфальт заменен на брусчатку, а установленные заграждения не загораживают обзор, даже если любоваться видом на Мала-Страну и долину Влтавы, сидя на скамейке.
На Летне появилась новая смотровая площадка

Замена асфальта водопроницаемым гранитным покрытием позволит удерживать дождевую воду, а установка заграждений предотвратит дальнейшее разрушение склона. Также на смотровой площадке установлены исторические скамейки и новые урны.

Работы обошлись в 800 тысяч крон и финансировались из бюджета Праги.

Источник: пресс-служба пражского магистрата

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