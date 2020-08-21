На Новый год в Праге не будет ни салюта, ни видеопроекции

Чешская столица решила отказаться от масштабного празднования Нового года в рамках мер жесткой экономии.

Решение отказаться от традиционного салюта было принято около года назад из соображений заботы об окружающей среде, и 1 января 2020 года на здании Национального музея состоялся видеомаппинг. Он обошелся почти в 2 млн крон. Данное решение вызвало неоднозначную реакцию у жителей города, и с бастиона Фолиманка в Праге 2 даже был запущен альтернативный фейерверк, посвященный Карелу Готту.

«В настоящее время столица стремится эффективно использовать деньги, чтобы справиться с экономическими последствиями пандемии коронавируса и поддержать жителей Праги, пожилых людей, предпринимателей, представителей социально незащищенных слоев и других групп, а также сферы туризма, услуг и пр.», — говорится в документе для членов пражского городского совета. В частности, перераспределены будут деньги, которые ранее планировалось потратить на праздничное шоу.

Пражские власти предполагают, что из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничительных мер городской бюджет в этом году недосчитается 12-15 млрд крон. Поэтому ранее запланированные расходы будут сокращены на 613,5 млн крон. Экономия прежде всего коснется административного и транспортного отделений магистрата.

Источник: novinky.cz