Скандальная «Скульптура монаха», принадлежащая пражскому музею Кампа, будет демонтирована

Оказалось, что скульптура молящегося монаха посвящена лидеру сектантов Шри Чинмою, который был обвинен в изнасиловании молодых людей, последователей секты.

Фото: Vojtěch Šeliga

Директор пражского музея Кампа Йиржи Поспишил заявил, что при установке памятника в 2009 году этот факт не был известен и что в ближайшее время статуя будет демонтирована.

«Г-же Меде Младковой было сказано, что это будет статуя Будды, и она подписала документ. Я видел договор, в котором говорится, что это статуя молящегося монаха. Нет упоминания о каком-либо конкретном человеке. В тот момент, когда г-жа Младкова подписывала договор, никто не сказал ей, кому посвящен памятник, чтобы она могла оценить возможные противоречия при установке скульптуры», — сказал Поспишил.

О том, чья статуя стоит рядом с музеем, изданию Echo24.cz сообщил словацкий фотограф Душан Штраус, который сам был членом секты на протяжении многих лет.

Источник: idnes.cz