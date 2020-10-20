Памятник Марии Терезии открыли в Праге в одноименном парке

Парк у Порохового моста в Праге 6 украсила новая статуя, установленная в честь эрцгерцогини Австрии и королевы Богемии Марии Терезии. Памятник обошелся администрации в 3,6 млн крон.

«Это важная скульптура в общественном пространстве, которая несомненно вызовет споры», — сказал Якуб Старек, заместитель мэра городского округа.

Статуя находится в парке, который мэрия Праги назвала парком Марии Терезии по просьбе городского округа. По словам заместителя мэра Праги 6 Яна Лацина дата официального открытия памятника единственной женщине на чешском престоле 20 октября было выбрано не случайно. В этот день в 1740 году на австрийский престол взошла Мария Тереза.

Автором скульптуры является чешских художник Ян Коваржик. Статуя королевы установлена ​​на пьедестале из легкого бетона, ядро ​​статуи было изготовлено из полимерной смеси по рецепту Коваржика. Конкурс на проект памятника был объявлен городским округом в 2013 году. Результаты были объявлены весной 2014 года. Однако из-за выборов реализация проекта затянулась. Кроме того, против установки памятника выступали ряд активистов.

Источник: novinky.cz