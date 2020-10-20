Памятник Марии Терезии открыли в Праге в одноименном парке

«Это важная скульптура в общественном пространстве, которая несомненно вызовет споры», — сказал Якуб Старек, заместитель мэра городского округа.
Статуя находится в парке, который мэрия Праги назвала парком Марии Терезии по просьбе городского округа. По словам заместителя мэра Праги 6 Яна Лацина дата официального открытия памятника единственной женщине на чешском престоле 20 октября было выбрано не случайно. В этот день в 1740 году на австрийский престол взошла Мария Тереза.
Автором скульптуры является чешских художник Ян Коваржик. Статуя королевы установлена на пьедестале из легкого бетона, ядро статуи было изготовлено из полимерной смеси по рецепту Коваржика. Конкурс на проект памятника был объявлен городским округом в 2013 году. Результаты были объявлены весной 2014 года. Однако из-за выборов реализация проекта затянулась. Кроме того, против установки памятника выступали ряд активистов.
Источник: novinky.cz