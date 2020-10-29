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Новый пешеходный мост в Трое подсветили цветами чешского флага

Новый пешеходный мост в Трое подсветили цветами чешского флага

Марина Коханкова 169 0
Традиционное шоу визуального искусства — Signal Festival — в этом году организаторы отменили из-за коронавируса. Однако в честь Дня возникновения независимой чехословацкой республики 28 октября организаторы фестиваля символически осветили недавно открытый пешеходный мост Троя цветами чешского флага.
Новый пешеходный мост в Трое подсветили цветами чешского флага

Новый пешеходный мост соединяет Императорский остров и Трою. Сочетание архитектуры, публичного пространства и света или визуального искусства — основная тема фестиваля, который не мог состояться в этом году впервые за восемь лет его существования. Мост был освещен чешским триколором в среду с 19.30 до 21.00.

«Мы живем в трудные времена и у нас мало возможностей дарить людям искусство, но празднование Дня независимости может быть одной из них. Нам всем сейчас нужна надежда. Мы не сдаемся. Рано или поздно культура найдет новые способы вернуть радость в жизнь людей», — сказал Мартин Пошта, директор фестиваля Signal.

Signal — это фестиваль цифровой и творческой культуры. Он сочетает в себе современное изобразительное искусство, городское пространство и современные технологии. Восьмой фестиваль, который должен был пройти с 15 по 18 октября, планировал предложить посетителям 15 инсталляций в 12 местах на трех фестивальных маршрутах. Новшеством стал новый маршрут через Голешовице, который должен был дополнить популярный Карлин и Старый город.

Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус архитектура Прага мост
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