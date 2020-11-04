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В Брно художники в рамках проекта «Муниципальная галерея» нарисуют картины на стенах домов

В Брно художники в рамках проекта «Муниципальная галерея» нарисуют картины на стенах домов

Марина Коханкова 185 0
Дома в районе так называемого брненского Бронкса между Французской улицей и Цейле превращаются в галерею под открытым небом. На стенах домов появятся масштабные картины. Первая из них иронично изображает основателя генетики Иоганна Грегора Менделя, который проводит опыты на горохе.
В Брно художники в рамках проекта «Муниципальная галерея» нарисуют картины на стенах домов

Во время пандемии посещение выставочных залов запрещено, поэтому художники в Брно решили создать галерею, которая будет открыта 24 часа в сутки. Автор проекта «Муниципальная галерея» — писатель и издатель Мартин Райнер. Как житель «Бронкса», он наблюдает за динамическими изменениями, которые переживает этот район. Он хочет, чтобы новое лицо «Бронкса» включало искусство.

«Для многих людей брненский Бронкс все еще застрял где-то в глубине 90-х, и я думаю, что эти картины на стенах понравятся жителям других районов Брно», — сказал Райнер.

Художники планируют создать 20 картин, для этого им потребуется десятки литров фасадной краски. На создание первых картин мэрия города выделила 1,5 млн крон из местного бюджета. Одно из произведений будет принадлежать талантливому художнику из Новосибирска Марату Данильяну, известному как Морик (Morik).

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
искусство художник Брно Чехия
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