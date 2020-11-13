Восстановить сгоревшую церковь Святого Архангела Михаила помогут 3D-фотографии

За неделю после официального открытия сбора средств на восстановление сгоревшего памятника архитектуры на счет поступило свыше 500 тысяч крон. Эти деньги помогут восстановить православную церковь Святого Михаила на Петршинском холме в Праге, которая сгорела 28 октября.

Две недели назад в результате пожара деревянное здание второй половины XVII века почти полностью сгорело. Специалистам будут доступны подробные 3D-изображения памятника — их бесплатно предоставит американский фотограф Джеффри Мартин.

Фотограф живет в Праге 20 лет. Он случайно обнаружил православную церковь в саду Кинских около пяти лет назад во время прогулки с собакой. Джеффри сфотографировал здание в сентябре этого года, за несколько недель до пожара. Примерно 1200 изображений позволили создать подробную 3D-модель церкви. И хотя стоимость этих фотографий оценивается примерно в $10 тысяч, фотограф отказался от денег, предложенных администрацией Праги.

Сделать копию деревянного памятника максимально точной муниципалитету также поможет документация здания, находящаяся в фондах Национального музея. По словам представителей мэрии, сейчас самое главное — сохранить обгоревшую конструкцию, чтобы она больше не пострадала от погодных условий. Эти работы должны быть завершены в ближайшие недели.

По данным муниципалитета, ущерб от пожара составляет несколько миллионов крон. Люди могут принять участие в восстановлении собора, перечислив деньги на счет 500089822/0800.

Церковь Святого Архангела Михаила — деревянный православный храм, построенный во второй половине XVII века на Украине. В первой половине ХХ века его разобрали и перевезли в сад Кинских, где он вошел в коллекцию Этнографического музея. Длина здания составляла около 14 метров, а ширина — 8 метров. Башня была высотой около 17 метров.

Источник: ceskatelevize.cz