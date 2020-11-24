Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.26
USD
22.12
RUB
0.29
UAH
0.78
Энциклопедия Карта Погода
50n 0 °C
Чешский сериал #martyisdead получил международную премию «Эмми»

Чешский сериал #martyisdead получил международную премию «Эмми»

Марина Коханкова 457 1
Впервые в истории чешский сериал получил международную премию «Эмми». Академия телевизионных искусств и наук, состоящая из 900 независимых членов жюри, во время онлайн-трансляции в Нью-Йорке признала #martyisdead победителем в категории короткометражных сериалов.
Чешский сериал #martyisdead получил международную премию «Эмми»

Американская телевизионная премия «Эмми» считается телевизионным эквивалентом кинопремии «Оскар» и музыкальной награды «Грэмми».

«Чешская Республика — маленькая страна, а mall.tv — это небольшое телевидение, но это большой успех и отличный стимул для дальнейшей работы», — сказал продюсер сериала Милан Кухинка, узнав о награде.

Сериал о кибертравли в 2019 году снял чешский режиссер Павел Соукуп, авторы сценария — Ярослав Т. Мишка и Ян Стеглик. По словам создателей, одним из стимулов к созданию #martyisdead стал тот факт, что ежегодно более десяти детей в Чехии совершают самоубийство из-за травли в интернете.

Один из создателей сериала Вратислав Шлайер сообщил, что на весну следующего года запланировано продолжение сериала под названием Anna is missing.

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
кинорежиссёры премия Чехия
Читайте
по теме 
Фильм «Шарлатан» поборется за премию «Оскар»
13.10.2020 14:46 Культура
Фильм «Шарлатан» поборется за премию «Оскар»
1789 0
Умер известный чешский режиссер Иржи Менцель
07.09.2020 08:43 Культура
Умер известный чешский режиссер Иржи Менцель
2062 0
В чешском фильме «Пилот» прозвучали песни Янки Дягилевой
19.02.2020 15:37 Культура
В чешском фильме «Пилот» прозвучали песни Янки Дягилевой
4923 0
Оксана Карас: «Если нет ощущения, что умрешь, если не выскажешься, — не надо браться за тему»
14.12.2019 13:00 Интервью
Оксана Карас: «Если нет ощущения, что умрешь, если не выскажешься, — не надо браться за тему»
5258 0
Последние новости:
24
ноября
Олень на юге Чехии «украл» охотничье ружье и сбежал
24.11.2020 13:51 Общество
Олень на юге Чехии «украл» охотничье ружье и сбежал
750 1
Бабиш предлагает сделать бесплатным тестирование на антигены всем гражданам перед Рождеством
24.11.2020 12:44 Общество
Бабиш предлагает сделать бесплатным тестирование на антигены всем гражданам перед Рождеством
672 1
В Праге установили рождественскую елку
24.11.2020 09:17 Общество
В Праге установили рождественскую елку
2078 1
23
ноября
Сенаторы считают закрытие небольших магазинов дискриминацией
23.11.2020 15:38 Общество
Сенаторы считают закрытие небольших магазинов дискриминацией
2782 1
Чешская почта сократит более двух тысяч рабочих мест
23.11.2020 12:53 Экономика
Чешская почта сократит более двух тысяч рабочих мест
3196 1
В Чехии собрали 440 тонн продуктов и товаров для нуждающихся
23.11.2020 10:51 Общество
В Чехии собрали 440 тонн продуктов и товаров для нуждающихся
1253 0
По системе PES в Чехии уже третий уровень риска
23.11.2020 08:55 Общество
По системе PES в Чехии уже третий уровень риска
4529 0
21
ноября
В унитазе в отеле на пражском Жижкове нашли королевского питона
21.11.2020 20:42 Общество
В унитазе в отеле на пражском Жижкове нашли королевского питона
12956 1
20
ноября
С 23 ноября часы работы магазинов будут продлены, комендантский час будет с 23:00
20.11.2020 17:29 Общество
С 23 ноября часы работы магазинов будут продлены, комендантский час будет с 23:00
9505 0
Пожар уничтожил производственный цех компании Nowaco в Кралупах
20.11.2020 12:16 Общество
Пожар уничтожил производственный цех компании Nowaco в Кралупах
1875 0


Мобильная версия