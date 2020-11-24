Чешский сериал #martyisdead получил международную премию «Эмми»

Американская телевизионная премия «Эмми» считается телевизионным эквивалентом кинопремии «Оскар» и музыкальной награды «Грэмми».
«Чешская Республика — маленькая страна, а mall.tv — это небольшое телевидение, но это большой успех и отличный стимул для дальнейшей работы», — сказал продюсер сериала Милан Кухинка, узнав о награде.
Сериал о кибертравли в 2019 году снял чешский режиссер Павел Соукуп, авторы сценария — Ярослав Т. Мишка и Ян Стеглик. По словам создателей, одним из стимулов к созданию #martyisdead стал тот факт, что ежегодно более десяти детей в Чехии совершают самоубийство из-за травли в интернете.
Один из создателей сериала Вратислав Шлайер сообщил, что на весну следующего года запланировано продолжение сериала под названием Anna is missing.
Источник: novinky.cz