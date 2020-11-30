Картина Франтишека Купки «Divertimento II» продана за рекордные 90 млн крон

Картина Франтишека Купки «Divertimento II» была продана на аукционе в Праге за 75,2 млн крон. Включая аукционную надбавку покупатель заплатит за картину 90,2 млн крон. Таким образом, «Divertimento II» установила новый рекорд чешских аукционов.

Фото: Michal Krumphanzl

Предыдущий рекорд принадлежит картине чешской художницы Тойен «Пиковая дама», проданной в октябре этого года за 78,65 млн крон, включая аукционную надбавку. При этом стартовая цена работы составляла 29,9 млн крон.

Абстрактные картины Франтишека Купки давно занимают первые места в рейтинге чешских аукционов. Стартовая цена одного из важнейших произведений абстрактного периода 1930-х годов — картины «Divertimento II» — составляла 30 млн крон.

Аукцион галереи Kodl в пражском Жофине выставил на продажу 250 произведений искусства. Из-за ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса аукцион проводился в основном через интернет-платформы и по телефону, в зале было всего шесть участников. Картина Купки нашла нового владельца после быстрых торгов, аукцион длился несколько минут. «Поскольку я придерживаюсь старой школы, я и представить не мог, что такой большой успех может быть достигнут перед пустым залом», — сказал Мартин Кодл, владелец аукционного зала.

Название картины Купки «Divertimento II» связано с итальянской музыкальной терминологией и обозначает легкую или развлекательную инструментальную композицию. Купка был большим поклонником музыки, и она присутствовала в творчестве художника с самых ранних работ, а позже неоднократно трансформировалась в игры линий и форм. Картина связана с «Divertimento I», которая находится в коллекции Музея Гуггенхайма в Нью-Йорке, а также с обеими картинами Hot Jazz (I a II, 1935).

Источник: ceskenoviny.cz