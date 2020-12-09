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Суд решил, что «Славянская эпопея» Альфонса Мухи не принадлежит Праге

Суд решил, что «Славянская эпопея» Альфонса Мухи не принадлежит Праге

Марина Коханкова 167 0
Окружной суд Праги 1 удовлетворил иск внука художника Альфонса Мухи об установлении права собственности. Прага не является владельцем серии из двадцати картин «Славянская эпопея», постановил суд. Приговор не окончательный, город будет его обжаловать.
Суд решил, что «Славянская эпопея» Альфонса Мухи не принадлежит Праге

Цикл из двадцати полотен на тему истории славянских народов Альфонс Муха писал 18 лет. В 1928 году художник и американский миллионер Чарльз Крейн передали «Славянскую эпопею» Праге. Однако внук художника Джон Муха решил оспорить право чешской столицы распоряжаться этим произведением. В иске он утверждал, что администрация Праги не могла стать владельцем полотен, поскольку не выполнила условие художника — создать подходящее выставочное пространство для размещения картин. По мнению судьи, серия картин не могла быть передана в дар Праге именно потому, что город не строил для нее зал.

Если решение будет поддержано апелляционным судом, изображения не перейдут автоматически в собственность Джона Мухи. Необходимо будет возобновить производство дела по наследству, в котором Джон Муха и его сводная сестра Ярмила Муха Плоцкова выступят в качестве законных наследников. В прошлом Плоцкова заявляла, что не согласна с подачей иска.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
художник Прага Альфонс Муха
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