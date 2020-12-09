Суд решил, что «Славянская эпопея» Альфонса Мухи не принадлежит Праге

Цикл из двадцати полотен на тему истории славянских народов Альфонс Муха писал 18 лет. В 1928 году художник и американский миллионер Чарльз Крейн передали «Славянскую эпопею» Праге. Однако внук художника Джон Муха решил оспорить право чешской столицы распоряжаться этим произведением. В иске он утверждал, что администрация Праги не могла стать владельцем полотен, поскольку не выполнила условие художника — создать подходящее выставочное пространство для размещения картин. По мнению судьи, серия картин не могла быть передана в дар Праге именно потому, что город не строил для нее зал.
Если решение будет поддержано апелляционным судом, изображения не перейдут автоматически в собственность Джона Мухи. Необходимо будет возобновить производство дела по наследству, в котором Джон Муха и его сводная сестра Ярмила Муха Плоцкова выступят в качестве законных наследников. В прошлом Плоцкова заявляла, что не согласна с подачей иска.
Источник: ceskenoviny.cz