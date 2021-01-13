Выставка о цензуре и манипуляциях в фотожурналистике открылась в центре Праги

В центре Праги открылась выставка о цензуре и манипуляциях в фотожурналистике. Выставка «Nežádoucí okamžiky» (Нежелательные моменты) проходит На Пршикопе и продлится до 14 февраля.

Фото: Фото: ČTK - Прага, 27 июня 1945 г. (Автор: ČTK | Источник: ČTK)

Архивные фотографии подготовило Чешское информационное агентство. На них — история Чехии с 1918 по 1990 год. Все снимки когда-то были запрещены или откорректированы по идеологическим причинам. Среди фотографий есть уже известные публике изображения, некоторые — никогда не были представлены широкой аудитории.

На выставке собраны фотографии чехословацких легионеров, снимки, которые показывают жизнь людей до Второй мировой войны или во время протектората, неотретушированные изображения коммунистических функционеров, запрещенные фотографии эмигрантов, художников и спортсменов, которые критиковали коммунистический режим.