Рембрандт и Короли солнца остаются в Праге

Национальная галерея в Праге продлит выставку работ известного художника Рембрандта ван Рейна до 21 марта. «Короли Солнца» задержатся до июня.

Фото: ČTK

Выставка во Дворце Кинских под названием «Рембрандт: портрет человека» изначально должна была открыться еще весной 2020 года, но из-за первой волны коронавируса открытие перенесли на сентябрь. Наконец, 25 сентября это состоялось, но, в связи с эпидемиологическими мерами, 27 декабря двери галерем закрылись для публики. Эта выставка была одной из пяти, для которых министр культуры Любомир Заоралек отменил запрет на открытие. Его решение действовало только во время четвертой ступени опасности по системе PES.

Выставка подготовлена ​​Национальной галереей в сотрудничестве с музеем Вальрафа-Рихарца и Фондом Корбу в Кельне. Работы Рембрандта предоставили такие музеи, как музей Метрополитен в Нью-Йорке, Лондонская Национальная галерея, Прадо в Мадриде, Государственный музей в Амстердаме и Альбертина в Вене. Выставка была центральным проектом пражской галереи в прошлом году, и ее бывший директор Анн-Мари Недома перед открытием заявила, что многие важные работы Рембрандта еще никогда не были представлены в Праге.

До 6 июня продлили и выставку «Короли Солнца» в Пражском национальном музее. Редкие археологические находки из Египта должны были быть выставлены до 7 февраля. Из-за эпидемии covid-19 выставка работала всего 65 дней, ее смогли увидеть более 35000 человек.

Короли Солнца находятся в главном здании Национального музея с конца августа прошлого года. Директор Национального музея Михал Лукеш сообщил Чешскому телевидению, что правительство Египта одобрило продление выставки в эту среду. Помимо переговоров с владельзами редких предметов, музею также пришлось договориться о продлении срока страхования выставленных артефактов и дальнейшем предоставлении государственной гарантии.

Выставка включает 300 экспонатов, в том числе 80 предметов, найденных чешской экспедицией на археологическом участке Абусир, где чешские ученые работают уже 50 лет. Выставка также стала напоминанием о 100-летнем возрасте чешской египтологии в прошлом году.

Экспозиция общей страховой стоимостью около миллиарда крон уникальна не только за счет редких предметов, которые ранее не выставлялись в мире, но и благодаря современной концепции.

Источник: aktualne.cz