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Фильм «Край в тени» получил главную премию чешских кинокритиков

Фильм «Край в тени» получил главную премию чешских кинокритиков

420on.cz 68 0
Черно-белая драма «Край в тени» была признана чешскими кинокритиками лучшим фильмом 2020 года. Фильм Богдана Сламы получил две награды, как и драма «Шарлатан» польского режиссера Агнешки Холланд. Оба фильма сняты на основе реальных событий.
Фото: bontonfilm
Фильм «Край в тени» получил главную премию чешских кинокритиков

«Край в тени» — первый исторический фильм Богдана Сламы. Действие происходит в мае 1945 года в небольшой деревне Tушть на юге Чехии, на границе с Германией. В центре внимания — судьба одной семьи, которая противостоит нацизму и коммунизму. 

Жители поселка ведут повседневный образ жизни, собирают урожай, растят детей, но однажды война заставляет их поделить мир на своих и чужих. Австрийцы, немцы и чехи: приходится выбирать, кто союзник, а кто — враг. Фильм рассказывает о трагедии, которая случилась в деревне Tушть.  Там в результате самосуда над этническими немцами были убиты 14 человек.

Картина совместного производства Чехии, Ирландии, Польши и Словакии «Шарлатан» посвящена судьбе реального человека — травника и целителя Яна Миколашека, который в 1957 г. был осужден чехословацким судом. Лента выдвинута от Чехии на премию «Оскар».

Актерские награды получили актеры этих фильмов —  Иван Троян за роль Яна Миколашека в фильме «Шарлатан» и Магдалена Борова, сыгравшая одну из главный ролей в фильме «Край в тени». Церемония вручения премий прошла 7 февраля в пражском театре Archa.

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Источник: ceskatelevize.cz

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кинорежиссёры Чехия награда
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