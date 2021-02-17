Внимание, вопрос! Что сделал сыщик?

В пятницу, 19 февраля, в Zoom пройдет очередное Лучшее Состязание Детективов. Это онлайн-игра для команд от 4 до 8 человек — участники будут расследовать Дело №2: Убийство в клубе анонимных алкоголиков. Организаторы подготовили загадку для наших читателей. За правильный ответ победитель получит 50% скидку на игру для всей команды.

Однажды начальник детективно-розыскного отдела решил, что пора отправить старого, заслуженного сыщика на покой. Начальник не хотел обижать старика, ведь он так много сделал для общего дела, поэтому главному детективу пришлось хорошенько подумать, как объявить о своем решении.

Спустя пару дней шеф вызвал сыщика к себе и предложил ему не глядя вытащить из шкатулки одну из двух бумажек. Он обозначил условия: на одной из них написано «Остаешься работать», на другой — «На пенсию», будущее старого сыщика теперь зависит от воли случая и клочка бумаги, который он вытянет.

Но старик был настоящим асом, он догадался, что начальник решил хитростью избавиться от него, поэтому написал «На пенсию» на обеих бумажках. Сыщик не хотел покидать свой пост, поэтому он придумал свое решение проблемы — он легко добился своего и остался на работе, при этом не нарушил условия начальника.

Как он это сделал?

Пишите ваши ответы в комментариях к посту с загадкой. Первый, кто ее разгадает, получит скидку 50% на пятничную онлайн-игру Дело№2 Убийство в клубе анонимных алкоголиков. Для участия нужно быть подписанным на @lsd_game_prg.

Не расстраивайтесь, если вы не выиграли! Детективные онлайн-игры ЛСД— это возможность классно провести время с друзьями и влиться в русскоязычное сообщество в Чехии.