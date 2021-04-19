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Картину чешской художницы-сюрреалистки продали на торгах за 79 миллионов крон

Картину чешской художницы-сюрреалистки продали на торгах за 79 миллионов крон

420on.cz 643
18 апреля на аукционе в Праге картина чешской художницы Тойен (Туайен) «Цирк»была продана за 65,7 миллиона крон. С учетом аукционной надбавки в 21% новый владелец заплатит за работу 79,5 миллиона крон.
Картину чешской художницы-сюрреалистки продали на торгах за 79 миллионов крон

Это новый авторский рекорд художницы. Картина «Цирк» была написана в 1925 году, она принадлежит к парижскому периоду творчества художницы-авангардистки. Стартовая цена на аукционе составила 23 миллиона крон. 

Тойен уже давно является одним из самых дорогих чешских художников. Ее картина «Спящие» была первой работой, проданной на в 2009 году за более чем 20 миллионов крон. В 2017 году — «Сумерки в тропическом лесу», ее стоимость составила 36 млн крон. 

В прошлом году самой дорогой ее работой, проданной на внутреннем аукционе, стала «Пиковая дама» — ее стоимость превысила 78 миллионов. Эту картину Тойен написала вскоре после своего приезда в Париж в 1926 году. 

Тойен (настоящее имя Мария Черминова) — чешская художница, занимавшаяся как живописью, так и графикой. Представитель поэтизма и сюрреализма. 

 

 

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Источник: irozhlas.cz

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Темы
художник аукционы Чехия Прага культура
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