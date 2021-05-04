В Праге заработал Национальный музей. Билеты уже раскуплены

Сегодня, спустя долгое время, Национальный музей и Национальная галерея в Праге открыли свои двери для посетителей. В музее на Вацлавской площади до 6 июня будет проходить археологическая выставка «Короли Солнца». Все билеты уже проданы.

Фото: nm.cz

Каждому посетителю для осмотра экспонатов выделяется 90 минут. Одновременно в музее может находиться только 53 человека. Сейчас музей работает 9 часов в день, за это время его успевают посетить 318 человек. В среду режим работы немного продлят — до 20:30.

В Национальном музее также проходит выставка Olympijské Tokio, посвященная олимпийским играм в Токио, или, например, выставка Držíme spolu — коллекция масок и респираторов.

«Одна из задач Национального музея — документировать и сохранять артефакты, характеризующие современное общество. Вскоре после вспышки пандемии COVID-19 и объявления чрезвычайного положения в середине марта Национальный музей начал собирать различные предметы, описывающие это необычное время. И одним из самых отличительных символов сегодняшнего дня, несомненно, является маска», — говорится в описании выставки.

Все свои объекты 4 мая открывает и Национальная галерея (NGP). Жители Чехии могут увидеть новую выставку работ чешской художницы-сюрреалистки Тойен (Туайен) в Вальдштейнском манеже. Билеты можно купить онлайн или в кассе галереи.

Кроме того, открыта постоянная экспозиция «Старые мастера II» в Штернбергском дворце. Средневековым искусством можно полюбоваться в монастыре Святой Анежки Чешской, а современным искусством — в Выставочном дворце (Veletržní palác).

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Источник: ceskenoviny.cz