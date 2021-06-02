Летний шекспировский фестиваль возвращается в Прагу

В этом году Летний шекспировский фестиваль (Letní Shakespearovské Slavnosti) вернется на сцену под открытым небом в Праге, Брно, Остраве и Братиславе. Организаторы представили разнообразную программу на пресс-конференции на мостике Новотного (Novotného lávka) в Праге.

Марафон шекспировских постановок откроет 28 июня премьера спектакля «Буря» в постановке режиссёрского дуэта SKUTR. Мероприятие пройдет в Королевском саду Пражского Града. Зрителей ждет появление Давида Прахара, Чонгора Кассаи, Йозефа Полашека и Марека Даниэля, а теперь еще и Элишки Кренковой, Ондржея Мали, Зденека Пишкулы и других актеров.

«Буря» – последняя крупная пьеса Шекспира. «Это волшебная комедия, захватывающая пьеса. Невозможно выразить в паре предложений, о чем идет речь, но я делаю ставку на восхищение, на эмоцию изумления, которая очень важна в этом произведении», – говорит переводчик «Бури» Мартин Хильски.

Мартин Кукучка, один из режиссеров, добавляет: «Эта пьеса не о катастрофе, как может показаться из названия, а о встрече. Для нас это встреча как с актерами, с которыми мы уже знакомы, так и наконец-то со зрителями. Это будет драматическая, волшебная и веселая встреча».

В Праге в этом году впервые пройдет словацкая постановка «Ромео и Джульетты», премьера которой состоялась в 2019 году. Приехать в Чехию в прошлом году спектаклю помешал карантин. «Это невероятно современная постановка, в которой актеры поют оперу, джаз, рок и поп. Очень современный Шекспир», – зазывала на пресс-конференции Сиса Скловская, которая сыграет роль няни Джульетты.

Дэвид Хартл, играющий Ромео, так описывает своего персонажа: «Ромео — молодой, страстный, необузданный мальчик, участник гаражной группы, который живет где-нибудь на Ружиновой или Петржалке. И он влюблен. Мы помним и уважаем стихи Шекспира, но в то же время ищем аналогии в современной реальности».

После открытия в Праге фестиваль порадует зрителей 17 июля в Брно, 19 июля в Остраве и 5 августа в Братиславе. Труппа лучших актеров из театров Остравы появится ​​в комедии «Укрощение строптивой». А еще зрителям представят словацкие постановки «Комедия ошибок» и «Два веронца».

И, конечно, обязательно пройдут шекспировские постановки на английском. Prague Shakespeare Company готовит новую постановку «Сна в летнюю ночь» с чешскими субтитрами. Адаптацию текста на современный лад написал сценарист Джеффри Уитти, обладатель премии «Тони» и номинант на «Оскар». Билеты на некоторые представления Летнего фестиваля, стоимостью от 380 крон, уже есть в продаже.

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Источник: novinky.cz