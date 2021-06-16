Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.46
USD
21.02
RUB
0.29
UAH
0.78
Энциклопедия Карта Погода
01d 28 °C
Искусство на каждом шагу. В Чехии стартует бесплатный фестиваль "Линия скульптуры"

Искусство на каждом шагу. В Чехии стартует бесплатный фестиваль "Линия скульптуры"

420on 318
83 инсталляции полусотни скульпторов из Чехии и из-за рубежа можно увидеть на открытом фестивале «Линия скульптуры», который стартовал как здесь, так и еще в 15 странах.
Искусство на каждом шагу. В Чехии стартует бесплатный фестиваль "Линия скульптуры"

Все началось с идеи показывать искусство людям, которые не ходят на выставки или в галереи. В 2015 году чешские художники представили свои работы в общественных местах, чтобы познакомить с ними более широкую аудиторию.

Проект стал распространяться из Праги в другие города Чехии. Постепенно он превратился в международное мероприятие и сегодня объединяет различные города в 15 странах на трех континентах. Помимо чешских зрителей, скульптурами могут полюбоваться жители Германии, Бразилии или Китая.

Такие произведения искусства можно встретить на улицах, в парках и других общественных местах. Во время прогулки жители Чехии увидят работы таких скульпторов, как Ярослав Рона, Стефан Милков, Александра Колачкова, Курт Гебауэр или Лукаш Риттштейн.

Фестиваль фокусируется не только на людных местах, но и оживляет закоулки. Для фестиваля создана четкая онлайн-карта, на которой люди могут найти ближайшую инсталляцию. В Праге, например, представлено 16 объектов.

Источник: seznamzpravy.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • YouTube – избавляемся от русского акцента в чешском
  • YouTube – премьера новой рубрики "Инсайт", как получить ПМЖ в 2021 году
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
Прага Чехия скульптура искусство фестиваль
Читайте
по теме 
Как должно выглядеть «čestné prohlášení»?
16.06.2021 13:36 Общество
Как должно выглядеть «čestné prohlášení»?
1310
Как избавиться от русского акцента в чешском. Часть 2
16.06.2021 12:35 Общество
Как избавиться от русского акцента в чешском. Часть 2
2980
Статую маршала Конева можно будет увидеть 19 июня в Музее памяти XX века
16.06.2021 10:07 Общество
Статую маршала Конева можно будет увидеть 19 июня в Музее памяти XX века
322
В отделениях Чешской почты появится электронная очередь
16.06.2021 10:05 Общество
В отделениях Чешской почты появится электронная очередь
326
Последние новости:
16
июня
В Чехии десятки детей заразились норовирусной инфекцией в школе
16.06.2021 19:29 Общество
В Чехии десятки детей заразились норовирусной инфекцией в школе
1
Чехия окончательно исключила Россию и Китай из претендентов на строительство АЭС Дукованы
16.06.2021 19:25 Экономика
Чехия окончательно исключила Россию и Китай из претендентов на строительство АЭС Дукованы
20
Какие альтернативы эвтаназии легальны в Чехии?
16.06.2021 16:40 Общество
Какие альтернативы эвтаназии легальны в Чехии?
375
В Чехии завтра снесут последнюю телефонную будку
16.06.2021 15:24 Общество
В Чехии завтра снесут последнюю телефонную будку
308
Как должно выглядеть «čestné prohlášení»?
16.06.2021 13:36 Общество
Как должно выглядеть «čestné prohlášení»?
1310
Глава Минздрава Чехии: Нас ждет то, что сейчас происходит в Британии
16.06.2021 12:29 Политика
Глава Минздрава Чехии: Нас ждет то, что сейчас происходит в Британии
1488
Обзор СМИ Чехии 16.06.2021: детская агрессия, причины спада эпидемии covid-19 и крупнейшая военная закупка в истории
16.06.2021 12:12 Экономика
Обзор СМИ Чехии 16.06.2021: детская агрессия, причины спада эпидемии covid-19 и крупнейшая военная закупка в истории
404
В Остраве собака покусала ребенка в детском уголке: хозяйке грозит год тюрьмы
16.06.2021 11:40 Общество
В Остраве собака покусала ребенка в детском уголке: хозяйке грозит год тюрьмы
490
В отделениях Чешской почты появится электронная очередь
16.06.2021 10:05 Общество
В отделениях Чешской почты появится электронная очередь
326
Статую маршала Конева можно будет увидеть 19 июня в Музее памяти XX века
16.06.2021 10:07 Общество
Статую маршала Конева можно будет увидеть 19 июня в Музее памяти XX века
322


Мобильная версия