Искусство на каждом шагу. В Чехии стартует бесплатный фестиваль "Линия скульптуры"

83 инсталляции полусотни скульпторов из Чехии и из-за рубежа можно увидеть на открытом фестивале «Линия скульптуры», который стартовал как здесь, так и еще в 15 странах.

Все началось с идеи показывать искусство людям, которые не ходят на выставки или в галереи. В 2015 году чешские художники представили свои работы в общественных местах, чтобы познакомить с ними более широкую аудиторию.

Проект стал распространяться из Праги в другие города Чехии. Постепенно он превратился в международное мероприятие и сегодня объединяет различные города в 15 странах на трех континентах. Помимо чешских зрителей, скульптурами могут полюбоваться жители Германии, Бразилии или Китая.

Такие произведения искусства можно встретить на улицах, в парках и других общественных местах. Во время прогулки жители Чехии увидят работы таких скульпторов, как Ярослав Рона, Стефан Милков, Александра Колачкова, Курт Гебауэр или Лукаш Риттштейн.

Фестиваль фокусируется не только на людных местах, но и оживляет закоулки. Для фестиваля создана четкая онлайн-карта, на которой люди могут найти ближайшую инсталляцию. В Праге, например, представлено 16 объектов.

Источник: seznamzpravy.cz

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