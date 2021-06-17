На юго-востоке Чехии появилась ледяная скульптура

В битву за сохранение воды в Бескидах Под Юрашкой вступила ледяная скульптура. Она имеет форму бога Радегаста и постепенно тает, чтобы наполнить новый пруд под Пустевнами. Красивый жест – дело рук пивоварни Radegast и некоммерческой организацией ČSOP Salamandr.

17 июня – день борьбы с засухой, поэтому сегодня в Бескидах установили ледяную скульптуру рядом с новым прудом. Статуя постепенно наполняет пруд водой. И не случайно для статуи был выбран именно Радегаст – бог солнца, изобилия и урожая.

«Сокращение потребления – это только одна сторона монеты. Не менее важно эффективно удерживать воду и возвращать ее туда, где она и должна быть – в земле», – говорит Йозеф Ялувка, бренд-менеджер пивоварни Radegast. Новый пруд, в который будет постепенно таять ледяная скульптура Радегаста, создан недалеко от дороги на Пустевны и поможет лучше удерживать воду в ландшафте.

Заболоченный луг Под Юрашкой – уникальное место. До конца июня здесь цветут орхидеи и гладиолусы. В прудах обитают тритоны или крупные личинки стрекоз. «Наш ландшафт страдает от чередования периодов засухи и проливных дождей. Мы можем бороться с этим, удерживая как можно больше воды в ландшафте. В этом нам помогут болота, которые являются важным элементом здоровой земли», – говорит Войтех Байер, председатель ČSOP Salamandr, который заботится о Бескидских болотах и лугах.

Источник: novinky.cz

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