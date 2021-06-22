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22 июня Гавличкув Брод стал историческим городом Чехии в 2020 году

22 июня Гавличкув Брод стал историческим городом Чехии в 2020 году

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Историческим городом 2020 года сегодня назвали Гавличкув Брод. Награду за лучший уход за памятниками и вознаграждение в размере миллиона крон принял сегодня в Праге заместитель мэра Либор Хонзарек. Деньги должны пойти на дальнейшую заботу о культурном наследии города.
22 июня Гавличкув Брод стал историческим городом Чехии в 2020 году

Конкурс организован Ассоциацией исторических поселений Богемии, Моравии и Силезии совместно с Министерством культуры и регионального развития. Они оценивают лучшее использование грантов из Программы восстановления заповедников и зон городских памятников. Программа объединяет государственные, муниципальные деньги на ремонт и инвестиции.

Из 14 финалистов и региональных победителей этого года награду получила министр регионального развития городов Кутна Гора и Жатец. Они получат приз в размере 100 000 крон, как и все региональные победители.

Либор Хонзарек, представитель Гавличкова Брода, является председателем ассоциации, которая организует конкурс на звание Исторического города года. Получив награду от ČTK и Чешского телевидения, он отметил, что его пост в ассоциации никак не повлиял на результаты конкурса. «Мы начали подготовку к масштабной реконструкции центра города 16 лет назад, а около десяти лет назад был завершен первый этап реконструкции главной площади Гавличкув Брод», – сказал Гонзарек.

«За последние десять лет или около того мы инвестировали около 300 миллионов крон в реставрацию зоны городских памятников, где грант составил всего 50 миллионов. Мы выделили четверть миллиарда крон из средств города», – сказал представитель заместитель мэра Исторического города в 2020 году.

В финал в этом году попали также Прага 1, Прахатице, Иванчице, Хеб, Опочно, Дуба, Френштат-под-Радгоштем, Оломоуц, Высоке Мыто, Горажовице и Голешов.

Источник: ceskenoviny.cz

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