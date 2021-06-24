«Славянская эпопея» Альфонса Мухи переедет из Праге в Моравский Крумлов

«Славянская эпопея» Альфонса Мухи переезжает из Праги в Моравский Крумлов, где она будет выставлена в ближайшие дни. Об этом заявил мэр города Томаш Тржетина. Прага одолжила Моравскому Крумлову цикл из 20 полотен художника сроком на пять лет.

Прага передала картины Моравскому Крумлову при условии, что помещения Моравско-Крумловского замка, где размещены полотна, будут переоборудованы. Реконструкция обошлась в 58 миллионов крон. Требования включали, например, оснащение замка необходимым техническим оборудованием, наличие специальной страховки, современной противопожарной системы и охранного устройства.

Цикл из двадцати полотен на тему истории славянских народов Альфонс Муха писал 18 лет и посвятил Праге. Первые 11 полотен эпоса были выставлены в пражском Клементинуме в 1919 году, а с 1920 по 1921 год их можно было увидеть в Нью-Йорке и Чикаго. Вся эпопея впервые экспонировалась ​​в 1928 году в Выставочном дворце в Праге, затем картины перешли в ведение Галереи чешской столицы. В 1933 году полотна свернули и положили в хранилище.

Только в 1963 году «Славянская эпопея» снова была выставлена в замке в Моравском Крумлове, откуда в 2011 году тогдашнее руководство Праги ее забрало. Картины долгое время хранились в столичной галерее, потому что городу негде было экспонировать произведение искусства.

Источник: ceskatelevize.cz

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