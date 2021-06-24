«Славянская эпопея» Альфонса Мухи переедет из Праги в Моравский Крумлов

Прага передала картины Моравскому Крумлову при условии, что помещения Моравско-Крумловского замка, где размещены полотна, будут переоборудованы. Реконструкция обошлась в 58 миллионов крон. Требования включали, например, оснащение замка необходимым техническим оборудованием, наличие специальной страховки, современной противопожарной системы и охранного устройства.
Цикл из двадцати полотен на тему истории славянских народов Альфонс Муха писал 18 лет и посвятил Праге. Первые 11 полотен эпоса были выставлены в пражском Клементинуме в 1919 году, а с 1920 по 1921 год их можно было увидеть в Нью-Йорке и Чикаго. Вся эпопея впервые экспонировалась в 1928 году в Выставочном дворце в Праге, затем картины перешли в ведение Галереи чешской столицы. В 1933 году полотна свернули и положили в хранилище.
Только в 1963 году «Славянская эпопея» снова была выставлена в замке в Моравском Крумлове, откуда в 2011 году тогдашнее руководство Праги ее забрало. Картины долгое время хранились в столичной галерее, потому что городу негде было экспонировать произведение искусства.
Источник: ceskatelevize.cz
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