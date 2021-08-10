Джонни Депп и Майкл Кейн приедут на кинофестиваль в Карловы Вары

​Сегодня стало известно, что на 55-й кинофестиваль в Карловых Варах приедут две знаменитости — актеры Джонни Депп и Майкл Кейн. Ранее директор фестиваля Иржи Бартошка сообщил, что гостем мероприятия станет актер, писатель и режиссер Итан Хоук. Международный фестиваль пройдет в чешском курортном городе с 20 по 28 августа.

Фото: Twitter

Джонни Депп дебютировал перед камерой в 1984 году, когда он сыграл одну из жертв в ставшем легендарным фильме ужасов «Кошмар на улице Вязов». Его самые известные роли в фильмах — «Эдвард руки-ножницы», «Пираты Карибского моря», «Чарли и шоколадная фабрика» и «Алиса в стране чудес».

«Он сотрудничал с такими великими режиссерами, как Джим Джармуш, Тим Бертон, Терри Гиллиам», — напомнил Иржи Бартошка, президент Карловарского фестиваля. Депп был номинирован на «Оскар» в общей сложности трижды, но пока так не получил статуэтку в отличие от другого гостя Карловарского кинофестиваля — Майкла Кейна. Он получил престижную кинопремию за роли в фильмах «Правила виноделов» и «Ханна и ее сестры».

Кейн лично представит в Карловых Варах новую комедийную драму «Бестселлер». На открытии 55-го кинофестиваля он, как и Джонни Депп, получит награду за вклад в мировой кинематограф.

Отечественный фильм в Карловых Варах в качестве гостя представит режиссер Ян Сверак. Он получит награду за вклад в чешский кинематограф. Для показа Сверак выбрал фильм «Поездка», за который в середине 90-х годов он получил «Хрустальный глобус».

Итан Хоук получит приз президента фестиваля и лично представит триллер «Отчаяние и надежда», в котором он сыграл одну из ролей.

Традиционно карловарский кинофестиваль проходит в июле, но в этом году организаторы перенесли мероприятие на август из-за пандемии. В прошлом году кинофестиваль не состоялся по той же причине.

Источник: ceskatelevize.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: