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Джонни Депп прибыл на кинофестиваль в Карловых Варах

Джонни Депп прибыл на кинофестиваль в Карловых Варах

420on.cz 309
Джонни Депп прибыл на Международный кинофестиваль в Карловых Варах (МКФ КВ). Самолет, на борту которого находился знаменитый актер, приземлился 26 августа в аэропорту Праги около 23:00. Деппа встречало огромное количество поклонников.
Фото: blesk.cz
Джонни Депп прибыл на кинофестиваль в Карловых Варах

Джонни Депп был в хорошем настроении. Он поздоровался с фанатами, помахал им рукой и даже перекинулся с ними парой слов из окна припаркованной машины. «Мы вам доверяем и любим!», — кричали актеру люди. Он поблагодарил их за поддержку.

Спустя несколько часов поклонники приветствовали Джонни Деппа в Карловых Варах перед гранд-отелем Pupp.

Голливудский актер представит на кинофестивале два фильма. Один из них документальный «Еще по одной с Шейном Макгоуэном» (2020) представляет собой взгляд на жизнь ирландского певца, автора песен и фронтмена группы The Pogues Шэйна Макгоуэна. Премьера состоится 27.8. в 14:00 в Большом зале гостиницы «Термал». В субботу, 28 августа, в 13:00 в Карловарском городском театре Джонни Депп представит еще один фильм — американскую драму «Минамата» 2020 года, где он сыграл главную роль.

«Для нас большая честь, что на фестиваль приедет икона нынешнего кинематографа. Мы всегда восхищались Джонни Деппом, поэтому мы очень рады приветствовать его в Карловых Варах», — сказал президент Карловарского кинофестиваля Иржи Бартошка.

Источник: novinky.cz

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Темы
кино кинорежиссёры Карловы Вары Чехия
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