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В Чехии пройдут Дни европейского наследия

В Чехии пройдут Дни европейского наследия

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​Более 700 памятников и культурных объектов можно будет посетить бесплатно или за символическую плату в Дни европейского наследия, которые проходят в Чехии с 10 по 19 сентября.
В Чехии пройдут Дни европейского наследия

Ежегодно в этом мероприятии принимают участие 50 стран — участниц Европейской культурной конвенции, целью которой является популяризация исторического наследия. Каждый год в сентябре можно посетить сотни самых интересных памятников, зданий, построек и пространств, в том числе и тех, которые обычно недоступны для общественности.

Открытие Дней европейского наследия состоялось в пятницу в Угерске-Градиште, программа продлится до 19 сентября. В этом году основная тема мероприятия — «Памятники для всех».

Из общего числа объектов более 200 относятся к категории сакральной архитектуры или городской архитектуры. В Днях европейского наследия также участвуют 60 замков и крепостей, 80 музеев и других культурных учреждений.

Для посетителей будут доступны не только исторические памятники, но и десятки частных и общественных зданий, ратуши, церковные учреждения, театры, учебные заведения, технические памятники (например, электростанции, ветряные мельницы и очистные сооружения).

Больше всего объектов — 124 — находится в Среднечешском крае.

Дни Европейского наследия проводятся Советом Европы с 1991 года.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
памятник культура Чехия Европа
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