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В Праге открылась ярмарка «Книжный мир»

В Праге открылась ярмарка «Книжный мир»

420on.cz 435
Четырехдневная книжная ярмарка «Книжный мир» (Svět knihy) открылась 23 сентября в Промышленном дворце на территории пражского выставочного центра Голешовице. На выставке будет более подробно представлена литература Франции, которая является почетным гостем на мероприятии. Польша представит здесь свою знаменитую репортажную школу, а раздел «Литература как голос свободы» посвящен Беларуси.
В Праге открылась ярмарка «Книжный мир»

На ярмарку и связанный с ней литературный фестиваль приедут 600 участников из 27 стран и регионов, а также около 300 издательств.

В связи с выбором почетного гостя фестиваля, дебаты, среди прочего, будут посвящены творчеству Милана Кундеры, которого оба народа считают в некотором роде общим автором. На выставке будут и лауреаты Премии Европейского Союза в области литературы.

Программа выставки «Книжный мир» также включает выставки, мероприятия для детей, образовательные программы для школ и вручение литературных наград и выступления многих чешских авторов. Профессиональный форум будет посвящен постпандемическим изменениям в области литературы и книжного рынка в Чешской Республике и в мире.

Источник: ceskenoviny.cz

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книги Чехия Прага культура ярмарка фестиваль
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