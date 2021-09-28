28 сентября можно будет бесплатно посетить Лихтенштейнский дворец и другие объекты

В День чешской государственности 28 сентября Лихтенштейнский дворец, здания Министерства здравоохранения, Министерства культуры и Министерства труда и социальных дел открываются для публики. Посетители могут принять участие в групповых экскурсиях бесплатно.

День открытых дверей начнется в Лихтенштейнском дворце и в Министерстве здравоохранения в 09:00, в здании Министерства труда через полчаса, в Министерстве культуры — в 10:00. Вход бесплатный.

Лихтенштейнский дворец – одна из немногих достопримечательностей Праги на острове Кампа. Построенный в начале XVII в., дворец считается самым старинным образцом барочной архитектуры в Праге. Сейчас здание принадлежит администрации правительства. Залы используют для организации важных протокольных мероприятий или конференций. Последняя экскурсия состоится здесь в 16:00.

В Минздраве желающие могут пройти профилактическое обследование или вакцинацию от коронавируса без регистрации. Также открыта выставка фотографий периода первой волны эпидемии covid-19.

Помимо экскурсий, Министерство труда подготовило выставку фотографий Йиндржиха Штрейта под названием «Рука об руку, желание — это чудо». На выставку нужно зарегистрироваться заранее, иначе посетители не смогут попасть в историческое здание.

В Ностицком дворце Министерства культуры посетители увидят кабинет министра культуры, картинную галерею дворца, Часовню вознесения Девы Марии и знаменитую библиотеку. На первом этаже будет выставлен исторический автомобиль Aero 50 и мотоцикл Praga 500 из Технического музея в Брно, а желающие также смогут попробовать измерить звездное время или высоту небесных тел.

Источник: ceskatelevize.cz

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