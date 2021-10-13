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Девятый фестиваль света Signal пройдет в Праге с 14 по 17 октября

Девятый фестиваль света Signal пройдет в Праге с 14 по 17 октября

420on.cz 206
После двухлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавируса, фестиваль света Signal в девятый раз возвращается на улицы Праги. В этом году организаторы подготовили четыре фестивальных маршрута, 15 инсталляций на улицах чешской столицы и богатую сопроводительную программу.
Фото: kudyznudy.cz
Девятый фестиваль света Signal пройдет в Праге с 14 по 17 октября

Фестиваль Signal пройдет в Праге с 14 по 17 октября. Через свои смартфоны зрители смогут просматривать объекты цифрового искусства и интерактивные инсталляции на улицах Карлина. Есть целый маршрут под названием Signal AR. Он дополнит популярные маршруты в Карлине, Старом городе и новый маршрут в Голешовице. 

Основная тема фестиваля в этом году — Plan C. Он экологичен, устойчив и, прежде всего, способен адаптироваться к любым обстоятельствам. Организаторы вместе с художниками размышляют о том, что можно сделать полезного для планеты Земля. 

Фестиваль цифровой и творческой культуры будет проходить в центре Праги с четверга, 14 октября, по воскресенье, 17 октября.

Источник:  signalfestival

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фестиваль Прага культура художник
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