Девятый фестиваль света Signal пройдет в Праге с 14 по 17 октября

После двухлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавируса, фестиваль света Signal в девятый раз возвращается на улицы Праги. В этом году организаторы подготовили четыре фестивальных маршрута, 15 инсталляций на улицах чешской столицы и богатую сопроводительную программу.

Фото: kudyznudy.cz

Фестиваль Signal пройдет в Праге с 14 по 17 октября. Через свои смартфоны зрители смогут просматривать объекты цифрового искусства и интерактивные инсталляции на улицах Карлина. Есть целый маршрут под названием Signal AR. Он дополнит популярные маршруты в Карлине, Старом городе и новый маршрут в Голешовице.

Основная тема фестиваля в этом году — Plan C. Он экологичен, устойчив и, прежде всего, способен адаптироваться к любым обстоятельствам. Организаторы вместе с художниками размышляют о том, что можно сделать полезного для планеты Земля.

Фестиваль цифровой и творческой культуры будет проходить в центре Праги с четверга, 14 октября, по воскресенье, 17 октября.

Источник: signalfestival

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