В 2021 году памятники в Чехии посетили 3,1 миллиона человек

​По состоянию на 19 октября этого года государственные замки, памятники и другие достопримечательности в Чехии посетили 3,1 миллиона человек. По сравнению с 2019 годом, когда еще не началась пандемия коронавируса, количество посетителей сократилось на 2 миллиона человек.

Фото: Pixabay

В этом году посещаемость основного сезона была даже ниже, чем в прошлом году, когда памятники осмотрели 3,6 миллиона человек. Об этом сообщила сегодня директор Института национальных памятников (NPÚ) Надя Горичкова. Второй год подряд снижается посещаемость из-за укороченного сезона, добавила она.

Выручка к концу сентября этого года составляет почти 400 миллионов крон, то есть на 155 миллионов крон меньше, чем на ту же дату 2019 года. Падение выручки за весь прошлый год составило более 190 миллионов крон.

Основной сезон в этом году начался в июне, хотя обычно памятники открываются в апреле. По сравнению с прошлым годом, когда сезон также начался почти двумя месяцами позже, посещаемость снизилась на 450 000 человек, или примерно на 13%. В прошлом году памятники с круглогодичным режимом работы можно было открывать с января до середины марта, а в этом году их нельзя было открыть из-за локдауна.

«Самый большой спад в этом году наблюдается у крупных объектов, таких как Леднице, Чески Крумлов, Карлштейн. По сравнению с текущим годом посещаемость снизилась почти вдвое, и это связано с отсутствием иностранных туристов», — сказала директор NPÚ.

Источник: ceskenoviny.cz

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