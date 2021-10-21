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В Праге 30 и 31 октября пройдет ярмарка Dyzajn market

В Праге 30 и 31 октября пройдет ярмарка Dyzajn market

420on.cz 144
​Самая крупная и посещаемая ярмарка моды ярмарка Dyzajn market пройдет в Праге 30 и 31 октября.
В Праге 30 и 31 октября пройдет ярмарка Dyzajn market

На ярмарке можно будет не только увидеть авторские работы чешских и словацких дизайнеров, художников и модельеров, но также и приобрести оригинальные подарки, одежду, украшения, изделия из кожи, декорации, фарфор или игрушки для детей. В выставке принимают участие более 150 дизайнеров из Чехии, Словакии, Венгрии, Австрии и Германии. Будет открыта и гастрономическая зона.

Ярмарка будет проходить в выставочном центре Голешовице в Праге. Вход на ярмарку бесплатный. Подробнее о мероприятии можно узнать здесь.

 

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Темы
Прага дизайн выставка ярмарка
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