В Праге 30 и 31 октября пройдет ярмарка Dyzajn market

​Самая крупная и посещаемая ярмарка моды ярмарка Dyzajn market пройдет в Праге 30 и 31 октября.

На ярмарке можно будет не только увидеть авторские работы чешских и словацких дизайнеров, художников и модельеров, но также и приобрести оригинальные подарки, одежду, украшения, изделия из кожи, декорации, фарфор или игрушки для детей. В выставке принимают участие более 150 дизайнеров из Чехии, Словакии, Венгрии, Австрии и Германии. Будет открыта и гастрономическая зона.

Ярмарка будет проходить в выставочном центре Голешовице в Праге. Вход на ярмарку бесплатный. Подробнее о мероприятии можно узнать здесь.