Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.69
USD
22.05
RUB
0.31
UAH
0.84
Энциклопедия Карта Погода
01n 9 °C
Национальную галерею в Праге 28 октября можно будет посетить бесплатно

Национальную галерею в Праге 28 октября можно будет посетить бесплатно

420on.cz 138
​28 октября Чехия отмечает свой главный национальный праздник — День образования независимой Чехословацкой Республики. В этот день для жителей страны и туристов вход в Национальную галерею Праги будет бесплатным.
Национальную галерею в Праге 28 октября можно будет посетить бесплатно

В этот день с 10:00 до 18:00 можно будет посетить четыре отделения и экспозиции Национальной галереи. 

Будут открыты выставки: Staří Mistři I (Шварценбергский дворец), Staří Mistři II (Штернбергский дворец), Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200⁠–⁠1550 (монастырь св. Анежки Чешской), 1796⁠–⁠1918: Umění dlouhého století и 1918⁠–⁠1938: První republika (Veletržní palác).

Источник:  ngprague.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • YouTube – первое эксклюзивное интервью на канале 420on
  • YouTube – чешский алфавит: произношение, фонетика, акцент
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
музей Прага праздники Чехия
Читайте
по теме 
Чех получит полмиллиона за найденный клад
17.09.2021 12:12 Общество
Чех получит полмиллиона за найденный клад
4117
Главная выставка лета в Чехии: Малевич и русский авангард в галерее Миколаша Алеша
10.07.2021 12:33 О Чехии
Главная выставка лета в Чехии: Малевич и русский авангард в галерее Миколаша Алеша
9183
«Славянская эпопея» Альфонса Мухи переедет из Праги в Моравский Крумлов
24.06.2021 11:45 Культура
«Славянская эпопея» Альфонса Мухи переедет из Праги в Моравский Крумлов
1254
Выходные в Праге: чем заняться с 18 по 20 июня
18.06.2021 21:35 О Праге
Выходные в Праге: чем заняться с 18 по 20 июня
6826
Последние новости:
23
октября
Перед центрами вакцинации в Праге вновь выстроились очереди
23.10.2021 17:51 Коронавирус
Перед центрами вакцинации в Праге вновь выстроились очереди
420
Новым ректором Карлового университета впервые станет женщина
23.10.2021 10:28 Общество
Новым ректором Карлового университета впервые станет женщина
617
22
октября
Пражский суд отменил самоизоляцию после возвращения из стран с высоким уровнем риска заражения
22.10.2021 21:19 Общество
Пражский суд отменил самоизоляцию после возвращения из стран с высоким уровнем риска заражения
2808
Женщина завещала Пражскому зоопарку почти 17 миллионов крон
22.10.2021 14:04 Общество
Женщина завещала Пражскому зоопарку почти 17 миллионов крон
1849
ERÚ призвало бывших клиентов Bohemia Energy скорее заключить договор с новым поставщиком
22.10.2021 13:25 Экономика
ERÚ призвало бывших клиентов Bohemia Energy скорее заключить договор с новым поставщиком
629
В Праге 6 ноября состоится Гастрономический фестиваль Husobraní na Náplavce
22.10.2021 12:35 Общество
В Праге 6 ноября состоится Гастрономический фестиваль Husobraní na Náplavce
1391
Olma в Чехии изъяло из продажи молоко в пластиковых бутылках из-за контаминации
22.10.2021 10:23 Общество
Olma в Чехии изъяло из продажи молоко в пластиковых бутылках из-за контаминации
3123
Утром без электричества в Чехии остаются 8 400 домохозяйств
22.10.2021 08:45 Экономика
Утром без электричества в Чехии остаются 8 400 домохозяйств
1110
21
октября
Минздрав Чехии всё-таки решил провести тестирование в школах
21.10.2021 19:57 Коронавирус
Минздрав Чехии всё-таки решил провести тестирование в школах
1433
В Чехии из-за сильного ветра 300 тысяч семей остались без электричества. Предупреждение метеорологов действует до 20:00.
21.10.2021 15:52 Общество
В Чехии из-за сильного ветра 300 тысяч семей остались без электричества. Предупреждение метеорологов действует до 20:00.
2006


Мобильная версия