Национальную галерею в Праге 28 октября можно будет посетить бесплатно

​28 октября Чехия отмечает свой главный национальный праздник — День образования независимой Чехословацкой Республики. В этот день для жителей страны и туристов вход в Национальную галерею Праги будет бесплатным.

В этот день с 10:00 до 18:00 можно будет посетить четыре отделения и экспозиции Национальной галереи.

Будут открыты выставки: Staří Mistři I (Шварценбергский дворец), Staří Mistři II (Штернбергский дворец), Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200⁠–⁠1550 (монастырь св. Анежки Чешской), 1796⁠–⁠1918: Umění dlouhého století и 1918⁠–⁠1938: První republika (Veletržní palác).

Источник: ngprague.cz

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