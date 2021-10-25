Halloween 31 октября можно будет отпраздновать в пражском Карлине

Karlínský Spektr приглашает детей и взрослых отпраздновать Halloween — День всех святых — в ближайшее воскресенье, 31 октября.

Гостей ждет день, полный веселья и впечатлений — традиционное изготовление из тыквы “Фонаря Джека”, театральные представления, живая музыка, творческие мастерские. Взрослые и дети, которые придут в масках, могут получить приятный сюрприз. Закончится празднование Хеллоуина парадом фонарей.

Хэллоуин в 2021 году отмечается во всем мире 31 октября. Согласно западноевропейской традиции, этот праздник связан с католическим Днем всех святых. К концу XX столетия традиция наряжаться на этот праздник стала популярной по всему миру. В Америке появился еще один атрибут Хэллоуина — тыква. Сезон сбора этого овоща приходится именно на октябрь.Из тыквы вырезают светильник, который называется "фонарь Джека". Согласно ирландской средневековой легенде, фермеру по имени Джек удалось обмануть самого дьявола, выманив у него обещание не забирать душу фермера в ад после смерти. А поскольку его за грехи не пустили в рай, то дьявол "помог" приятелю — дал ему тлеющие угли из адского костра, дабы Джек мог осветить свой путь. И вырезал из репы фонарь, положив туда угольки. С тех пор светильник Джека — символ неприкаянной души, которая бродит в темноте.

Источник: praha8.cz