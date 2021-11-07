Пражский театр представил пьесу об отравлении Александра Литвиненко

Премьера спектакля об отравлении бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко «Очень дорогой яд» прошла 6 ноября в пражском театре Švandovo divadlo.

Основной пьесы Люси Преббл «Очень дорогой яд» стала книга журналиста британской газеты The Guardian Люка Хардинга. К постановке спектакля пражский театр привлек Томаса Зелинского, работающего как на отечественной, так и на зарубежной сцене.

Александр Литвиненко, бывший агент КГБ и ФСБ, получил политическое убежище в Великобритании в 2000 году. Он поселился в Лондоне с женой Мариной и сыном. В начале ноября 2006 года Литвиненко скончался от отравления радиоактивным полонием-21O. В своей смерти Литвиненко обвинил не только российские спецслужбы, но и президента России. Кремль отрицает какую-либо связь с этим делом.

Британский драматург Люси Преббл, несмотря на подробное описание всего дела, не только представляет зрителю наглядную документальную драму, но и мастерски использует театральный потенциал данного материала. Создается наводящий на размышления калейдоскоп ситуаций, в котором чередуются жанры и временные планы, с точки зрения которых рассматривается история. Театральная реконструкция известного дела кажется единственным способом добиться справедливости.

Александра Литвиненко играет Петр Лненичка, его жену Марину — Анна Стропницка, Владимира Путина — Роберт Яшков.

Мировая премьера пьесы «Очень дорогой яд» состоялась в августе 2019 года в лондонском театре The Old Vic.

Источник: svandovodivadlo.cz

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