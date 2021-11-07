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Пражский театр представил пьесу об отравлении Александра Литвиненко

Пражский театр представил пьесу об отравлении Александра Литвиненко

420on.cz 119
Премьера спектакля об отравлении бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко «Очень дорогой яд» прошла 6 ноября в пражском театре Švandovo divadlo.
Пражский театр представил пьесу об отравлении Александра Литвиненко

Основной пьесы Люси Преббл «Очень дорогой яд» стала книга журналиста британской газеты The Guardian Люка Хардинга. К постановке спектакля пражский театр привлек Томаса Зелинского, работающего как на отечественной, так и на зарубежной сцене.

Александр Литвиненко, бывший агент КГБ и ФСБ, получил политическое убежище в Великобритании в 2000 году. Он поселился в Лондоне с женой Мариной и сыном. В начале ноября 2006 года Литвиненко скончался от отравления радиоактивным полонием-21O. В своей смерти Литвиненко обвинил не только российские спецслужбы, но и президента России. Кремль отрицает какую-либо связь с этим делом.

Британский драматург Люси Преббл, несмотря на подробное описание всего дела, не только представляет зрителю наглядную документальную драму, но и мастерски использует театральный потенциал данного материала. Создается наводящий на размышления калейдоскоп ситуаций, в котором чередуются жанры и временные планы, с точки зрения которых рассматривается история. Театральная реконструкция известного дела кажется единственным способом добиться справедливости. 

Александра Литвиненко играет Петр Лненичка, его жену Марину — Анна Стропницка, Владимира Путина — Роберт Яшков.

Мировая премьера пьесы «Очень дорогой яд» состоялась в августе 2019 года в лондонском театре The Old Vic.

Источник:  svandovodivadlo.cz

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