В Праге пройдет Неделя украинского кино

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​Открыта онлайн-продажа билетов на фестиваль «Неделя украинского кино». Зрители смогут увидеть пять художественных фильмов с 18 по 22 ноября в кинотеатре Atlas.