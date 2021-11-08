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В Праге пройдет Неделя украинского кино
В Праге пройдет Неделя украинского кино
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Открыта онлайн-продажа билетов на фестиваль «Неделя украинского кино». Зрители смогут увидеть пять художественных фильмов с 18 по 22 ноября в кинотеатре Atlas.
Программа фестиваля:
18 ноября — Vítězná skvadra (Наші котики)
19 ноября — Zem je láva (Стоп-Земля)
20 ноября — Pekelný prapor aneb Kozácké Vánoce (Пекельна хоругва або Різдво Козацьке)
21 ноября — Bajkonur. Vniknutí (Байконур. Вторгнення)
22 ноября — Čerkasy (Черкаси)
Стоимость билета составляет 100 крон. Билеты можно приобрести на сайте. Фильмы будут показаны с чешскими субтитрами.
Источник: facebook.com
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