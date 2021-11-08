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В Праге пройдет Неделя украинского кино

В Праге пройдет Неделя украинского кино

420on.cz 166
​Открыта онлайн-продажа билетов на фестиваль «Неделя украинского кино». Зрители смогут увидеть пять художественных фильмов с 18 по 22 ноября в кинотеатре Atlas.
В Праге пройдет Неделя украинского кино

Программа фестиваля:

18 ноября — Vítězná skvadra (Наші котики)

19 ноября — Zem je láva (Стоп-Земля)

20 ноября — Pekelný prapor aneb Kozácké Vánoce (Пекельна хоругва або Різдво Козацьке)

21 ноября — Bajkonur. Vniknutí (Байконур. Вторгнення)

22 ноября — Čerkasy (Черкаси)

Стоимость билета составляет 100 крон. Билеты можно приобрести на сайте. Фильмы будут показаны с чешскими субтитрами.

Источник: facebook.com

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Темы
кино кинотеатр Чехия Прага украинцы Украина
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