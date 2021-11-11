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В Чехии пройдет фестиваль французского кино

В Чехии пройдет фестиваль французского кино

420on.cz 204
В Праге и других чешских городах с 18 по 24 ноября будет проходить фестиваль французского кино.
В Чехии пройдет фестиваль французского кино

В рамках фестиваля зрители могут увидеть документальные и художественные картины современного французского кинематографа. В Праге фильмы можно будет посмотреть в кинотеатрах Kino 35, Lucerna, Světozor a Edison Filmhub. 18 ноября фестиваль также начнется в Брно, Остраве, Градце Кралове и Ческе Будейовице. Все фильмы будут показаны с чешскими субтитрами или с чешским переводом. Стоимость билетов составляет 130 крон.

Помимо самих кинопоказов в рамках фестиваля запланированы встречи с заграничными гостями, беседы, лекции, тематические дебаты, мастер-классы и др.

С подробной программой фестиваля французского кино можно ознакомиться на сайте.

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Темы
кинорежиссёры Франция Прага Чехия кино кинотеатр
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