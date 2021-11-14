Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.25
USD
22.06
RUB
0.3
UAH
0.84
Энциклопедия Карта Погода
50d 6 °C
В Чехии пройдет Международный день фламенко

В Чехии пройдет Международный день фламенко

420on.cz 139
С 24 по 28 ноября в Чехии пройдет Международный день фламенко. Во время фестиваля можно будет посетить концерты известных зарубежных исполнителей, а также научиться танцевать фламенко, посетив открытые уроки в студии.
В Чехии пройдет Международный день фламенко

16 ноября 2010 года ЮНЕСКО добавила фламенко в список нематериального культурного наследия и теперь 16 ноября во всем мире официально отмечают Международный день ​​фламенко. Чешская Республика присоединится к этому празднику в шестой раз. В этом году, помимо Праги, мероприятия запланированы также в Оломоуце и Ческе-Будеевице.

Главный вечер фестиваля, который возглавляет Иван Варгас (ESP), перенесет зрителей в его родную Гранаду. Гостей ждет премьера проекта «Сад» танцовщицы Вирджинии Дельгадо (ESP). Завершится фестиваль концертом в честь гитариста Пака де Лусия, где Иван Варгас и Андрес де Херес выступят в качестве гостей.

Сопутствующие мероприятия будут включать широкий спектр семинаров с испанскими лекторами, дискуссии для школ и общественности, дегустации в испанских ресторанах с живой музыкой и танцами, открытые уроки в танцевальных студиях или кинопоказы испанских фильмов.

Источник: denflamenka.cz

Рассказать всем:
Темы
фестиваль Прага Испания Чехия
Читайте
по теме 
В Чехии пройдет «Ночь театров 2021»
09.11.2021 11:17 Экономика
В Чехии пройдет «Ночь театров 2021»
1245
В Праге пройдет фестиваль виски и бурбона Whisky life!
05.11.2021 10:59 Общество
В Праге пройдет фестиваль виски и бурбона Whisky life!
2826
В Праге 6 ноября состоится Гастрономический фестиваль Husobraní na Náplavce
22.10.2021 12:35 Общество
В Праге 6 ноября состоится Гастрономический фестиваль Husobraní na Náplavce
2432
«Жижковская ночь 2021» откроется в Праге 28 октября
20.10.2021 12:00 Культура
«Жижковская ночь 2021» откроется в Праге 28 октября
2114
Последние новости:
13
ноября
Минздрав Чехии: непривитые смогут посещать рестораны и массовые мероприятия, но с ПЦР-тестом
13.11.2021 16:24 Коронавирус
Минздрав Чехии: непривитые смогут посещать рестораны и массовые мероприятия, но с ПЦР-тестом
1202
В Чехии в рамках акции Milostivé léto можно погасить долги государству без процентов и штрафов
13.11.2021 15:33 Экономика
В Чехии в рамках акции Milostivé léto можно погасить долги государству без процентов и штрафов
1750
Уникальный паровоз "Laminátka" покинул Пльзень и направился в музей
13.11.2021 15:02 Общество
Уникальный паровоз "Laminátka" покинул Пльзень и направился в музей
629
Чешские курорты в 2020 году посетили 196 тысяч пациентов
13.11.2021 14:46 Экономика
Чешские курорты в 2020 году посетили 196 тысяч пациентов
622
Музыка для души и природа Европы с высоты птичьего полёта уже на нашем Youtube-канале!
13.11.2021 17:11 Культура
Музыка для души и природа Европы с высоты птичьего полёта уже на нашем Youtube-канале!
374
12
ноября
Водитель в Чехии заснул за рулем и сбил женщину с двумя детьми
12.11.2021 19:34 Общество
Водитель в Чехии заснул за рулем и сбил женщину с двумя детьми
1907
Германия включила Чехию в список стран с высоким эпидемическим риском
12.11.2021 15:59 Коронавирус
Германия включила Чехию в список стран с высоким эпидемическим риском
2230
Trigema начала работы по сносу здания бывшего торгового центра в Праге 12
12.11.2021 14:10 Экономика
Trigema начала работы по сносу здания бывшего торгового центра в Праге 12
1619
Реконструкция Промышленного дворца в Праге начнется в 2022 году
12.11.2021 11:03 Общество
Реконструкция Промышленного дворца в Праге начнется в 2022 году
1170
В Чехии нашли бесценный золотой клад времен Великого переселения народов
12.11.2021 09:59 Общество
В Чехии нашли бесценный золотой клад времен Великого переселения народов
5376


Мобильная версия