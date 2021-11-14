С 24 по 28 ноября в Чехии пройдет Международный день фламенко. Во время фестиваля можно будет посетить концерты известных зарубежных исполнителей, а также научиться танцевать фламенко, посетив открытые уроки в студии.

16 ноября 2010 года ЮНЕСКО добавила фламенко в список нематериального культурного наследия и теперь 16 ноября во всем мире официально отмечают Международный день ​​фламенко. Чешская Республика присоединится к этому празднику в шестой раз. В этом году, помимо Праги, мероприятия запланированы также в Оломоуце и Ческе-Будеевице.

Главный вечер фестиваля, который возглавляет Иван Варгас (ESP), перенесет зрителей в его родную Гранаду. Гостей ждет премьера проекта «Сад» танцовщицы Вирджинии Дельгадо (ESP). Завершится фестиваль концертом в честь гитариста Пака де Лусия, где Иван Варгас и Андрес де Херес выступят в качестве гостей.

Сопутствующие мероприятия будут включать широкий спектр семинаров с испанскими лекторами, дискуссии для школ и общественности, дегустации в испанских ресторанах с живой музыкой и танцами, открытые уроки в танцевальных студиях или кинопоказы испанских фильмов.

Источник: denflamenka.cz