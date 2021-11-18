В Праге откроется выставка поддельных предметов искусства XVII — XX веков

В Штернбергском дворце в Праге открывается необычная выставка, на которой представлены имитации средневековых картин, скульптур и рисунков.

Подделки важных произведений создаются до сих пор и представляют угрозу как для музейных и галерейных учреждений, так и для частных коллекционеров. На выставке Falza? Falza! на Градчанской площади можно увидеть подделки, созданные в стиле голландских мастеров XVII века, а также имитации картин известных чешских художников XIX века и начала XX века. Также будут представлены работы, имитирующие неевропейские произведения искусства ⁠— восточные ковры или предметы прикладного искусства.

Посетители смогут увидеть несколько известных подделок из зарубежных коллекций, прославивших своих создателей на весь мир, а также посетители познакомятся с подделками из коллекций Национальной галереи. Также будет уделено внимание подписям известных мастеров на картинах, которые не обязательно означают, что данный художник написал их сам.

Посетителям выставки объяснят методы, используемые для проверки подлинности произведений искусства. Благодаря этому они познакомятся с закулисной работой всей профессиональной команды NGP ⁠ — от куратора и реставратора до химиков в лаборатории. Выставка также покажет зрителю разницу между репликой, копией, имитацией и подделкой, созданной в корыстных целях.

На выставке посетителей ждет большая интерактивная часть, где они смогут сами попытаться обнаружить подделку. Во время семинаров у них будет возможность узнать о некоторых способах подделки, которые продемонстрируют реставраторы NGP. Тема также будет подробно представлена ​​в лекциях, прочитанных известными экспертами в различных областях и судебными экспертами.

Источник: ngprague.cz



