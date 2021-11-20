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Объявлены победители премии «Чешский славик». Первое место выиграла певица Ева Фарна.

Объявлены победители премии «Чешский славик». Первое место выиграла певица Ева Фарна.

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​Певица Ева Фарна (Ewa Farna) стала победителем конкурса «Чешский славик» (Český slavík) в категории певиц. Среди певцов высшая награда досталась Марку Зтраценому (Marek Ztracený). В категории музыкальных групп первое место заняли Mirai.
Объявлены победители премии «Чешский славик». Первое место выиграла певица Ева Фарна.

Марек Зтрацены также выиграл премию «Самая популярная песня слушателей Radio Impulse» с композицией Moje milá. Награды победителям были вручены вечером 19 ноября на торжественной церемонии музыкальном театре «Карлин».

«У меня нет слов, это действительно приятное чувство. Я был бы доволен одним призом, поэтому я не знаю, как справиться с тремя. Я благодарен поклонникам за голоса и за возможность поделиться с ними своими песнями, я надеюсь, что все будет только лучше», — сказал Зтрацены.

Рэпер Мартин Поль (Martin Pohl), выступающий под псевдонимом Řezník, был объявлен золотым соловьем в категории Hip Hop & Rap. 

Открытием года стал певец из города Градец-Кралове Михал Горак — он опрередил певицу Annabell и группу Bert & Friends. 

Второе место в категории лучших чешских музыкальных групп занял Kryštof, а третье — Kabát, которые выиграли конкурс «Чешский славик» в 2017 году. 

Второе место среди певцов занял певец Ян Покорный  (an Pokorný), выступающий под псевдонимом Pokáč. Фронтмен группы Kryštof — Рихард Крайчо (Richard Krajčo) — выиграл бронзового соловья.

Второе место среди певиц заняла Люция Била (Lucie Bílá), третье — Ева Бурешова (Eva Burešová).

В этом году в голосовании приняли участие более 216 000 человек, что является максимальным показателем с момента проведения конкурса.

«Чешский славик» (Český slavík, русск. соловей) — это национальная премия, которая присуждается лучшим современным чешским музыкантам. Образована она была в 1962 г. и называлась «Золотой соловей» (Zlatý slavík). В 70-х гг. с приходом в Чехословакию коммунистов премия перестала отражать реальную музыкальную картину в стране, так как ее результаты обычно фальсифицировали по политическим мотивам. «Золотой соловей» просуществовал до 1991 г. В 1996 г. премию было решено возродить, но уже под новым названием — «Чешский славик».

Источник: ceskenoviny.cz

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премия конкурс Чехия музыка
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