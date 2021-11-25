В Национальном музее открылась уникальная выставка Okna do pravěku

Мамонт в натуральную величину, носорог, под рогом которого разбивается стекло, или подводная дуэль из древнего мезозоя. В Национальном музее открылась новая экспозиция Okna do pravěku — как выглядела жизнь на нашей территории много миллионов лет назад.

Третья постоянная выставка в Национальном музее за последние четыре месяца является крупнейшей в Чешской Республике, посвященной доисторической эпохе. Он раскрывает мировые вехи в познании истории жизни на Земле от палеозоя до антропогена. На выставке представлены 2000 оригинальных экспонатов, включая гигантского моллюска аммонита, модели доисторических животных в натуральную величину и интерактивные элементы.

«Впервые в истории мы открываем для посетителей полноценные экспозиции живой и неживой природы, а также исторические экспозиции, посвященные периоду от средневековья до наших дней. После экспозиций «История ХХ века», «Чудеса эволюции» и «Окна в первобытный период» менее чем через месяц мы откроем еще одну постоянную выставку под названием «История». Менее чем за полгода Национальный музей предлагает почти 8000 м2 новых площадей для посетителей. Благодаря этому в музей приходят около 50 000 посетителей каждый месяц», — подчеркнул генеральный директор Национального музея Михал Лукеш.

Из первого зала новой выставки посетитель постепенно перемещается от холодных морей кембрийского периода к тропическому морю с коралловыми рифами и материковой части тропических лесов. В то время наша территория пересекала экватор. Именно здесь посетители впервые увидят старейшее в мире наземное растение Cooksonia barrandei.

В мезозойском зале модель единственного чешского динозавра Burianosaura augustai ловит тело акулы. В третичном периоде посетитель увидит захватывающую дух реалистичную борьбу за жизнь семейства филлотильонов и их детенышей со стаей медвежат.

Наконец, в зале антропогена посетителей ждет модель гигантского мамонта с детенышем или уникальный скелет пушистого носорога, который уникален главным образом тем, что полностью сохранился.

В создании моделей принимал участие ведущий чешский палеохудожник Ян Совак по прозвищу «современный Буриан». Чешский художник много лет жил и работал в Канаде, сотрудничая с десятками музеев по всему миру и иллюстрируя огромное количество книг по палеонтологии. Одной из них была книга Майкла Крайтона «Парк юрского периода», благодаря которой он также сотрудничал со Стивеном Спилбергом в одноименном фильме.

Источник: seznamzpravy.cz

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