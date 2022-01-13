Международный фестиваль нового цирка Cirkopolis пройдет в Праге

Международный фестиваль нового цирка Cirkopolis будет проходить в Праге с 13 по 18 февраля 2022 года.

В этом году гостей ожидает насыщенная программа зарубежных и отечественных артистов. Известный американский жонглер Уэс Педен (Wes Peden) — яркий представитель современного искусства жонглирования и обладатель многочисленных мировых рекордов. Цирковое искусство он изучал в стокгольмском Университете Танца и Цирка, а жонглировать начал в 2008 году. Со своими представлениями артист выступал в Испании, Ирландии, Финляндии, Норвегии, США, Германии, Польше, Великобритании, Италии, Японии. Педен привезет в Прагу новый спектакль «Американские горки». С помощью огромных надувных конструкций и под аккомпанемент искаженных звуков аттракциона парка развлечений он будет выполнять оригинальные трюки.

Бельгийский акробат и хореограф Александр Вантурнхаут возвращается на фестиваль в третий раз. Вместе с исполнителем Акселем Гереном покажут своеобразный акробатический танец двух мужчин в спектакле «Сквозь виноградную лозу», во время которого они демонстрируют свои тела без каких-либо украшений. Спортивные фигуры подвергаются стресс-тестам, выискивая сильные и слабые стороны собственной конституции и проверяя кинетический потенциал физических ограничений. Большим усилием и концентрацией они добиваются баланса и гармонии, не избегая при этом юмора. Возможности и способности человеческого тела — это темы, которые представлены в творчестве Вантурнхаута.

Жонглер и акробат Клаудио Стеллато, давно интересующийся новыми отношениями между телом и материей, покажет зрителям перформанс «Работа». На этот раз он исследует отношения между телом, материалом и строительными инструментами. Рутинное мастерство требует физических усилий, которые доводят Стеллато до изнеможения и приводят к абсурдным результатам.

Источник: kudyznudy.cz