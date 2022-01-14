В Национальной библиотеке Чехии открылась выставка редких рукописей и инкунабул

С 14 по 16 января в Зеркальной часовне Клементинума в Праге посетители смогут увидеть самые редкие рукописи и инкунабулы из собрания чешской Национальной библиотеки. Большинство раритетов почти никогда не покидает специально оборудованные хранилища.

Среди экспонатов выставки — уникальные памятники XIV века как Велиславова Библия и фрагмент Далимиловой хроники. Латинский перевод Далимиловой хроники предположительно был сделан по приказу Яна Люксембургского или же его сына Карла IV. До наших дней дошло 24 пергаментных листа, украшенных иллюстрациями. В 2005 г. манускрипт был приобретён чешским государством на аукционе в Париже за 339 000 евро.

Велиславову Библию нередко называют «средневековым комиксом». Она была создана около 1340 года и считается самой объемной иллюстрированной средневековой рукописью Центральной Европы. Из 200 листов до наших дней сохранилось 178, включая иллюстрации Ветхого и Нового Завета, на которых изображены бытовые сцены времени создания памятника.

Экспозиция представлена в рамках выставки «Книга и покрывало», которая проходит в Клементинуме с декабря по конец января и приурочена к 1100-летию гибели святой Людмилы Чешской, которое отмечалось в 2021 году.

Источник: ruski.radio.cz