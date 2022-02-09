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Open House Praha проведет экскурсию по Дефурскому дворцу для русскоговорящих жителей Праги

Open House Praha проведет экскурсию по Дефурскому дворцу для русскоговорящих жителей Праги

420on.cz 396
В воскресенье, 6 марта, некоммерческая организация Open House Praha проведет для русскоговорящих жителей Праги экскурсию по Дефурскому дворцу.
Open House Praha проведет экскурсию по Дефурскому дворцу для русскоговорящих жителей Праги

В рамках экскурсии участники посетят уникальные с искусствоведческой точки зрения апартаменты бывших владельцев дворца и пройдутся по роскошной мраморной лестнице, вероятно, одной из самых красивых парадных лестниц Праги.

Отметим, что дворец долгое время был недоступен для широкой публики и в самое ближайшее время окончательно закроется на длительную реконструкцию, завершение которой запланировано ориентировочно на 2029 год.

Все средства от продажи билетов пойдут на организацию ежегодного фестиваля архитектуры Open House Praha, который пройдет 21-22 мая. 

Open House Praha — некоммерческая организация, цель которой пробудить в людях интерес к архитектуре. Сообщество Open House представлено в 50 городах мира. 

В рамках фестивалей, которые проходят один раз в год, а также во время круглогодичных экскурсий гиды-волонтеры знакомят горожан и гостей города с объектами, которые обычно недоступны для широкой публики. 

Обычно экскурсии проходят на чешском или английском языках. Отдельное направление — экскурсии для слабослышащих и глухих.

С более подробным описанием экскурсии можно ознакомиться на сайте Open House Praha

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Темы
экскурсии Прага Чехия культура архитектура
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