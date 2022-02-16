В Национальной галерее Праги проходит выставка Buddha zblízka

В Национальной галерее Праги до 24 апреля проходит выставка Buddha zblízka, посвященная буддийскому искусству. Экспонаты предоставили Музей Ритберга в Цюрихе и пражская Национальная галерея.

Кем был Будда Шакьямуни и что несет его учение? Каким образом буддизм распространился с Индийского субконтинента в Юго-Восточную Азию, Китай, Тибет, Японию и другие регионы? История буддийского искусства с самого начала впервые будет представлена ​​в Чешской Республике на выставке, организованной Национальной галереей в Праге в сотрудничестве с Музеем Ритберга в Цюрихе.

Экспонаты, созданные в период с II по XX века, представляют собой подборку наиболее важных скульптурных, живописных и других произведений буддийского искусства из коллекций музеев. Выставка проведет посетителей по тематическим разделам буддийского искусства и расскажет о происхождении и распространении буддизма в азиатских культурах, включая его отражение в чешских землях.

Выставка будет открыта до 24 апреля 2022 года.

Источник: ngprague.cz

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