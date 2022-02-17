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19 февраля чешские гиды проведут бесплатные экскурсии по Праге

19 февраля чешские гиды проведут бесплатные экскурсии по Праге

420on.cz 213
В субботу, 19 февраля 2022 года, отмечается Международный день гида (MDP). В рамках традиционного мероприятия, организованного под эгидой Ассоциации гидов Чехии, все желающие смогут насладиться бесплатными экскурсиями по Праге.
19 февраля чешские гиды проведут бесплатные экскурсии по Праге

Международный день гида и связанные с ним туры для пражан в этом году состоятся в субботу, 19 февраля, в 14:00 на Малой Стране. Тема этого года: Кампа + несколько маршрутов с последнего MDP в феврале 2020. Экскурсии бесплатные.

Встреча всех интересующихся экскурсиями состоится в 14:00 на Малостранской площади. 

Ассоциация гидов Чешской Республики была создана осенью 2001 года как гражданское объединение гидов в сфере туризма. Ассоциация является членом Конфедерации торговли и туризма Чешской Республики, Всемирной федерации ассоциаций туристических гидов WFTGA и Европейской федерации ассоциаций туристических гидов FEG.

Международный день гида проводится каждый год в третий уик-энд февраля и приурочен к созданию WFTGA в 1985 году.

Источник: kudyznudy.cz

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экскурсии Прага центр Праги Чехия
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