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В Праге проходит выставка Czech Press Photo

В Праге проходит выставка Czech Press Photo

420on.cz 356
Выставка Czech Press Photo проходит в Национальном музее Праги. Здесь можно увидеть лучшие фотографии, сделанные фотографами-журналистами для размещения в прессе.
В Праге проходит выставка Czech Press Photo

В этом году на конкурс было представлено восемь номинаций. Соревновались 250 фотографов, которые представили более 4000 снимков из Чехии и Словакии. Заявки подавались в электронном виде в течение сентября. С 17 по 19 октября в Чешском фотоцентре работало международное экспертное жюри. 

Главную премию конкурса Czech Press Photo 2021 получила фотография Петра Топича, сотрудника агентства Mafra, на которой запечатлены последствия торнадо в Моравии. Кадр вошел в серию фотографий «Разрушение», которая победила в категории «Актуальное». 

С момента своего основания конкурс также включал в себя премию Grant Prahy — ежегодную творческую стипендию от мэрии Праги за фиксацию перемен в столице. Постепенно создается обширная коллекция фотографий, документирующих Прагу и ее развитие. Победителя Grant Prahy был выбран лично мэром Праги Зденеком Гржибом. В этом году обладателем премии стал Петр Врабец, которому удалось реализовать свой проект «Периферия Праги».

Мероприятие «Czech Press Photo» проводится в Чехии ежегодно, начиная с 1995 года. До конца мая снимки будут выставлены в Национальном музее в Праге. Фотографии номинантов можно найти на сайте www.czechphoto.org

Источник: nm.cz

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