Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.41
USD
21.52
RUB
0.27
UAH
0.75
Энциклопедия Карта Погода
04n 6 °C
22 февраля в Праге откроется новый художественный арт-центр Kunsthalle Praha

22 февраля в Праге откроется новый художественный арт-центр Kunsthalle Praha

420on.cz 100
Торжественное открытие нового художественного центра Kunsthalle Praha состоится 22 февраля.
22 февраля в Праге откроется новый художественный арт-центр Kunsthalle Praha

Кунстхалле Прага — это новое место на культурной карте Праги. Центр был основан The Pudil Family Foundation как неправительственная и некоммерческая платформа для объединения чешской и международной арт-сцены. Центр создан в Кларове путем перестройки трансформаторной подстанции Зенгера. Программа ориентирована на организацию временных выставок, исследования в области современного искусства и инновационных подходов в выставочной деятельности. 

Вместо бывшей трансформаторной станции Zenger в историческом центре Праги в Кларове операторы решили возродить программу для самой разнообразной аудитории. Здесь вы найдете три больших галереи, дизайнерский магазин, бистро и кафе с террасой и очаровательным видом на холм Петршин и Пражский Град. Международная программа строится на краткосрочных выставках актуального и современного искусства, а также на инновационной образовательной деятельности. Миссия новой галереи — способствовать более глубокому пониманию чешского и международного искусства 20-го и 21-го веков.

Мероприятие начнется с мультимедийных выставок «Кинетизм: 100 лет электричества в искусстве» и «Трансформаторная станция Зенгера: электричество в городе, электричество в архитектуре».

Вечерняя программа также будет кинетической, в ней доминирует игрок на лазерных струнах Давид Врбик или художница Мария Ладрова с терменвоксом — электронным музыкальным инструментом, который соединяет прошлое с будущим.

С 21:00 вас ждут зажигательные диджейские сеты от Aid Kida & Iany Korolevy.

Больше информации на сайте 

Рассказать всем:
Темы
Прага культура художник Чехия выставка
Читайте
по теме 
В Праге в этом году установят зарядные устройства для электромобилей на 82 фонарях
21.02.2022 14:08 Экономика
В Праге в этом году установят зарядные устройства для электромобилей на 82 фонарях
356
В 2021 году чехи покупали недвижимость, чтобы защитить свои сбережения от инфляции
18.02.2022 10:43 Экономика
В 2021 году чехи покупали недвижимость, чтобы защитить свои сбережения от инфляции
1901
Масленица в Праге: где и как отпраздновать Масопуст
18.02.2022 09:56 Общество
Масленица в Праге: где и как отпраздновать Масопуст
4532
В Праге проходит выставка Czech Press Photo
17.02.2022 12:34 Культура
В Праге проходит выставка Czech Press Photo
2503
Последние новости:
21
февраля
Образование в Чехии: как уехать по обмену из чешского вуза
21.02.2022 20:41 Общество
Образование в Чехии: как уехать по обмену из чешского вуза
1
Президент Чехии подписал поправки в закон о пандемии
21.02.2022 19:02 Коронавирус
Президент Чехии подписал поправки в закон о пандемии
294
Чешский производитель дронов Primoco UAV прекратил деятельность в России из-за санкций
21.02.2022 15:19 Экономика
Чешский производитель дронов Primoco UAV прекратил деятельность в России из-за санкций
521
В Праге в этом году установят зарядные устройства для электромобилей на 82 фонарях
21.02.2022 14:08 Экономика
В Праге в этом году установят зарядные устройства для электромобилей на 82 фонарях
356
Из-за роста цен на недвижимость в стране чехи стали покупать дома за рубежом
21.02.2022 09:56 Экономика
Из-за роста цен на недвижимость в стране чехи стали покупать дома за рубежом
1568
Чехия готовит дальнейшую помощь Украине
21.02.2022 09:04 Политика
Чехия готовит дальнейшую помощь Украине
1502
20
февраля
Собака задержала в Либерецком крае вора, укравшего племенного кролика
20.02.2022 13:02 Общество
Собака задержала в Либерецком крае вора, укравшего племенного кролика
1130
Премьер-министр Чехии: ситуация серьезная, в Европе есть угроза войны
20.02.2022 13:46 Политика
Премьер-министр Чехии: ситуация серьезная, в Европе есть угроза войны
4106
Почти четверть чехов старше 55 лет вообще не пользуются Интернетом
20.02.2022 09:26 Общество
Почти четверть чехов старше 55 лет вообще не пользуются Интернетом
1325
19
февраля
В Чехии обнаженный мужчина бегал по супермаркету, его задержала полиция
19.02.2022 16:33 Общество
В Чехии обнаженный мужчина бегал по супермаркету, его задержала полиция
4132


Мобильная версия