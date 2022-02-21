22 февраля в Праге откроется новый художественный арт-центр Kunsthalle Praha

Торжественное открытие нового художественного центра Kunsthalle Praha состоится 22 февраля.

Кунстхалле Прага — это новое место на культурной карте Праги. Центр был основан The Pudil Family Foundation как неправительственная и некоммерческая платформа для объединения чешской и международной арт-сцены. Центр создан в Кларове путем перестройки трансформаторной подстанции Зенгера. Программа ориентирована на организацию временных выставок, исследования в области современного искусства и инновационных подходов в выставочной деятельности.

Вместо бывшей трансформаторной станции Zenger в историческом центре Праги в Кларове операторы решили возродить программу для самой разнообразной аудитории. Здесь вы найдете три больших галереи, дизайнерский магазин, бистро и кафе с террасой и очаровательным видом на холм Петршин и Пражский Град. Международная программа строится на краткосрочных выставках актуального и современного искусства, а также на инновационной образовательной деятельности. Миссия новой галереи — способствовать более глубокому пониманию чешского и международного искусства 20-го и 21-го веков.

Мероприятие начнется с мультимедийных выставок «Кинетизм: 100 лет электричества в искусстве» и «Трансформаторная станция Зенгера: электричество в городе, электричество в архитектуре».

Вечерняя программа также будет кинетической, в ней доминирует игрок на лазерных струнах Давид Врбик или художница Мария Ладрова с терменвоксом — электронным музыкальным инструментом, который соединяет прошлое с будущим.

С 21:00 вас ждут зажигательные диджейские сеты от Aid Kida & Iany Korolevy.

Больше информации на сайте