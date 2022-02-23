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В Праге открылся фестиваль японского кино Eigasai

В Праге открылся фестиваль японского кино Eigasai

420on.cz 175
15-й ежегодный кинофестиваль Eigasai проходит с 21 по 27 февраля в кинотеатре «Люцерна» в Праге.
В Праге открылся фестиваль японского кино Eigasai

В этом году организаторы представят совершенно уникальные фильмы и вновь принесут посетителям популярные мастер-классы, где все желающие могут познакомиться с традициями японского творчества.

В программе этого года будет День Японии, который пройдет в субботу, 26 февраля, с 10:00 до 17:00. Это будут мастер-классы в галерее Lucerna, где взрослые и дети смогут научиться составлять оригами, попробовать каллиграфическое письмо кистью или изготовить талисманы на удачу. Большинство из этих мастер-классов будут бесплатными. Также будут подавать японские традиционные закуски.

В этом году на Фестивале японского кино его организаторы представят 8 фильмов, в числе которых — «Дома у Морихо» (23 февраля), «Рожденные для славы» (24 февраля), «Отель у озера (25 февраля), «Охотники за привидениями» (26 февраля), «Мой сосед Тоторо» (26 февраля) и «Прощай, рот» (27 февраля). Все фильмы будут иметь чешские субтитры. За исключением «Тотора» это будет первый и в большинстве случаев единственный показ этих фильмов в Чешской Республике.

Источник: kudyznudy.cz

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кино фестиваль Прага культура
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